La Mesa del Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite este miércoles la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Fuera Renfe, promovida por Alhora, para modificar la Ley ferroviaria 4/2006 y hacer que el servicio de Rodalies y regionales pase a un operador 100% público de la Generalitat. Con este primer paso parlamentario, se abre la fase previa a la recogida de las 50.000 firmas necesarias para llevar el debate al pleno de la cámara catalana. La iniciativa supera así el primer filtro parlamentario, y Alhora y Fuera Renfe lo celebran como «una victoria de las más de 45.900 personas que se han adherido a la plataforma». De hecho, el impulso de esta ILP coincidiendo con la campaña del 29-N ha sido uno de los principales argumentos electorales de la formación.

La reforma plantea que Renfe deje de prestar estos servicios en Cataluña y que los asuma una empresa de titularidad íntegra del Gobierno. «Hoy damos un paso importante para expulsar a Renfe de Cataluña. Nuestro objetivo es que no se pueda formar ningún gobierno en el Parlamento de Cataluña que no se haya comprometido a expulsar a Renfe de Cataluña. Porque si no expulsamos a Renfe de Cataluña, no se puede gobernar Cataluña», ha afirmado el presidente de Alhora y miembro de la comisión promotora, Jordi Graupera.

La admisión a trámite de la ILP no significa que la entidad pueda comenzar ya a recoger las 50.000 firmas que necesita para sacar adelante la iniciativa. Ahora, la comisión promotora deberá presentar ante la Comisión de Control –el órgano integrado por magistrados del TSJC, catedráticos de derecho constitucional o ciencia política y juristas que se encarga de supervisar la tramitación y la recogida de firmas– la validación de los pliegos de firmas y la acreditación de los fedatarios, que serán los encargados de autenticar las firmas. Para dar cumplimiento a estos dos trámites, la plataforma ya ha iniciado el diseño de los pliegos. En este sentido, la ley estipula que cada pliego debe incorporar el texto completo de la proposición de ley unido a las hojas sin que se puedan separar, y recoger el nombre, apellidos, DNI o documento de identidad de extranjero y domicilio de cada firmante, y la comisión debe validar, sellar y numerar estos documentos.

Jordi Graupera, Pilar Carracelas y Mariona Bosch han registrado la ILP para «Fuera Renfe» / Cedida

Plazo de 120 días hábiles para recoger las 50.000 firmas

Una vez superados estos dos formalismos, se abrirá un plazo de 120 días hábiles –contados desde que la Comisión de Control devuelva el primer grupo de pliegos validados, prorrogables 60 días más por la Mesa con causas justificadas– para que lo apoyen personas mayores de dieciséis años empadronadas en Cataluña. Para recoger las 50.000 firmas, Fuera Renfe ha desplegado un dispositivo basado en responsables en cada una de las 198 estaciones y 21 líneas de Rodalies para centralizar firmas. Asimismo, habrá más de 200 buzones en portales, comercios y despachos próximos a las estaciones. La plataforma, que ya cuenta con 7.000 voluntarios, aspira a superar ampliamente el umbral legal de 50.000 firmas, que deberán entregarse a la Comisión de Control para hacer un recuento público. En caso de alcanzar el objetivo, posteriormente la Mesa deberá publicar la proposición de ley y el Pleno del Parlamento deberá hacer el debate de totalidad.