Jesús Baraza, nutricionista, revela la seva compra favorita al Mercadona per perdre greix per només 20 euros

Tot es pot aconseguir en un Mercadona, sense productes “fit” ni complicacions. La seva fórmula prioritza aliments simples, saciants i baixos en calories.
Es tracta d’una selecció estratègica de productes assequibles, dissenyada per mantenir una alimentació equilibrada durant tota una setmana. En aquest article t’expliquem què inclou la compra, com pots adaptar-la a la teva ciutat —en aquest cas, Barcelona— i per què pot ser una opció molt efectiva per a aquells que busquen resultats reals sense dietes extremes ni despeses innecessàries.
El secret de Baraza: perdre greix sense suplements
Jesús Baraza, conegut pel seu enfocament pràctic i allunyat de modes passatgeres, ha cridat l’atenció amb una proposta sorprenent: una compra setmanal de 20 euros amb productes del Mercadona, capaç de cobrir les necessitats nutricionals bàsiques per perdre greix.
Segons ell, el problema no és la falta de productes miraculosos, sinó una mala selecció i combinació d’aliments. Per això defensa una llista enfocada en proteïnes magres, hidrats de carboni complexos i verdures fresques o congelades. El més destacable és que qualsevol persona amb poc pressupost pot replicar-la, sense necessitat de suplements cars ni preparacions complicades.
Què inclou la compra de 20 €?
La llista, que Baraza va compartir en una entrevista recent, prioritza productes que ofereixen sacietat, un baix aport calòric i versatilitat. Aquesta és una versió adaptada a Mercadona, segons els preus més actuals a Barcelona:
- Pit de pollastre (~0,58 kg) → 3,86 €
- Ous (12 unitats) → 2,80 €
- Cigrons cuits (400 g) → 0,75 €
- Llet semidesnatada (1 L) → 0,88 €
- Flocs de civada (500–750 g) → 1,30 €
- Patates (1–2 kg) → 1,40 €
- Barreja de verdures congelades (bossa) → 2,25 €
- Pebrots tricolors (bossa 550 g) → 1,64 €
- Lluç o peix blanc congelat (porció mitjana) → 2,50–3,00 €
Amb aquesta llista es poden preparar una gran varietat de plats equilibrats sense complicacions. L’objectiu no és innovar, sinó cobrir tots els àpats del dia amb ingredients de qualitat que ajudin a perdre greix sense passar gana.
Com s’adapta a Barcelona sense passar del pressupost
Molts usuaris han replicat aquesta compra a ciutats com Barcelona, i els preus es mantenen força estables si es trien productes de marca blanca i quantitats moderades. Tot i que els preus poden variar lleugerament segons el barri o el supermercat, és possible mantenir-se dins del pressupost si es prioritzen versions congelades o a granel.
A més, en comprar productes com cigrons cuits o verdures congelades, es redueix el malbaratament i s’optimitza l’ús setmanal, especialment per a persones que viuen soles o que no tenen gaire temps per cuinar.
Una clau important és organitzar les racions perquè l’aport calòric diari estigui alineat amb un objectiu de pèrdua de greix. No es tracta de menjar menys, sinó de menjar millor.
Per què aquesta fórmula funciona (i no és una moda)?
Baraza destaca diversos punts pels quals aquest sistema és més efectiu que moltes dietes populars:
- Aliments reals i sense processar: Sense barretes, sense batuts, sense ultraprocessats amb etiquetes “light”.
- Sacients i rics en fibra: Civada, llegums, patates i verdures aporten volum sense moltes calories.
- Versatilitat a la cuina: La majoria de productes es poden combinar de formes diverses, evitant l’avorriment.
- Aport proteic constant: Ous, pollastre i peix ajuden a conservar massa muscular durant la pèrdua de greix.
- Fàcil de mantenir: Com que és econòmica i senzilla, la dieta pot mantenir-se més temps, augmentant la seva efectivitat real.
A més, moltes persones valoren que no cal tenir coneixements de cuina ni comptar calories, un dels principals frens d’altres mètodes.
Idees de menús: què pots preparar amb aquesta llista
Aquesta compra no només és funcional, també és flexible. Aquí tens alguns exemples de plats que pots preparar amb els productes llistats:
Esmorzar:
- Civada cuita amb llet calenta i canyella.
- Acompanyada amb mig plàtan o poma, si el pressupost ho permet.
Dinar:
- Cigrons saltejats amb verdures i pebrots.
- O pit de pollastre al forn amb patates bullides i amanida.
Sopar:
- Lluç a la planxa amb carbassó i ceba saltejada.
- O truita de dos ous amb verdures i una mica de civada cuita com a base.
Aquestes combinacions asseguren sacietat sense excés calòric, i en estar basades en ingredients econòmics i disponibles tot l’any, són fàcils de repetir o adaptar.
20 euros, 7 dies i zero excuses: t’atreveixes amb el repte de Baraza?
Aquesta proposta demostra que no cal gastar gaire ni seguir dietes extremes per començar a cuidar la teva salut. Amb només 20 €, una llista ben pensada i ganes de cuinar a casa, pots aconseguir avanços reals en el teu objectiu de pèrdua de greix.
T’atreveixes amb aquest repte de 20 €? Explica’ns la teva experiència o comparteix-ho amb qui més ho necessiti. A vegades, la diferència està en un tiquet de supermercat ben planificat.