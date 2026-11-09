Jesús Baraza, nutricionista, revela su compra favorita en Mercadona para perder grasa por solo 20 euros

Todo se puede conseguir en un Mercadona, sin productos “fit” ni complicaciones. Su fórmula prioriza alimentos simples, saciantes y bajos en calorías.

Se trata de una selección estratégica de productos asequibles, diseñada para mantener una alimentación equilibrada durante toda una semana. En este artículo te explicamos qué incluye la compra, cómo puedes adaptarla a tu ciudad —en este caso, Barcelona— y por qué puede ser una opción muy efectiva para aquellos que buscan resultados reales sin dietas extremas ni gastos innecesarios.

El secreto de Baraza: perder grasa sin suplementos

Jesús Baraza, conocido por su enfoque práctico y alejado de modas pasajeras, ha llamado la atención con una propuesta sorprendente: una compra semanal de 20 euros con productos del Mercadona, capaz de cubrir las necesidades nutricionales básicas para perder grasa.

Según él, el problema no es la falta de productos milagrosos, sino una mala selección y combinación de alimentos. Por eso defiende una lista enfocada en proteínas magras, hidratos de carbono complejos y verduras frescas o congeladas. Lo más destacable es que cualquier persona con poco presupuesto puede replicarla, sin necesidad de suplementos caros ni preparaciones complicadas.

¿Qué incluye la compra de 20 €?

La lista, que Baraza compartió en una entrevista reciente, prioriza productos que ofrecen saciedad, un bajo aporte calórico y versatilidad. Esta es una versión adaptada a Mercadona, según los precios más actuales en Barcelona:

Pechuga de pollo (~0,58 kg) → 3,86 €

→ 3,86 € Huevos (12 unidades) → 2,80 €

→ 2,80 € Garbanzos cocidos (400 g) → 0,75 €

→ 0,75 € Leche semidesnatada (1 L) → 0,88 €

→ 0,88 € Copos de avena (500–750 g) → 1,30 €

→ 1,30 € Patatas (1–2 kg) → 1,40 €

→ 1,40 € Mezcla de verduras congeladas (bolsa) → 2,25 €

→ 2,25 € Pimientos tricolores (bolsa 550 g) → 1,64 €

→ 1,64 € Merluza o pescado blanco congelado (porción media) → 2,50–3,00 €

Con esta lista se pueden preparar una gran variedad de platos equilibrados sin complicaciones. El objetivo no es innovar, sino cubrir todas las comidas del día con ingredientes de calidad que ayuden a perder grasa sin pasar hambre.

Cómo se adapta a Barcelona sin superar el presupuesto

Muchos usuarios han replicado esta compra en ciudades como Barcelona, y los precios se mantienen bastante estables si se eligen productos de marca blanca y cantidades moderadas. Aunque los precios pueden variar ligeramente según el barrio o el supermercado, es posible mantenerse dentro del presupuesto si se priorizan versiones congeladas o a granel.

Además, al comprar productos como garbanzos cocidos o verduras congeladas, se reduce el desperdicio y se optimiza el uso semanal, especialmente para personas que viven solas o que no tienen mucho tiempo para cocinar.

Una clave importante es organizar las raciones para que el aporte calórico diario esté alineado con un objetivo de pérdida de grasa. No se trata de comer menos, sino de comer mejor.

¿Por qué esta fórmula funciona (y no es una moda)?

Baraza destaca varios puntos por los cuales este sistema es más efectivo que muchas dietas populares:

Alimentos reales y sin procesar : Sin barritas, sin batidos, sin ultraprocesados con etiquetas “light”.

: Sin barritas, sin batidos, sin ultraprocesados con etiquetas “light”. Saciantes y ricos en fibra : Avena, legumbres, patatas y verduras aportan volumen sin muchas calorías.

: Avena, legumbres, patatas y verduras aportan volumen sin muchas calorías. Versatilidad en la cocina : La mayoría de productos se pueden combinar de formas diversas, evitando el aburrimiento.

: La mayoría de productos se pueden combinar de formas diversas, evitando el aburrimiento. Aporte proteico constante : Huevos, pollo y pescado ayudan a conservar masa muscular durante la pérdida de grasa.

: Huevos, pollo y pescado ayudan a conservar masa muscular durante la pérdida de grasa. Fácil de mantener: Como es económica y sencilla, la dieta puede mantenerse más tiempo, aumentando su efectividad real.

Además, muchas personas valoran que no es necesario tener conocimientos de cocina ni contar calorías, uno de los principales frenos de otros métodos.

Ideas de menús: qué puedes preparar con esta lista

Esta compra no solo es funcional, también es flexible. Aquí tienes algunos ejemplos de platos que puedes preparar con los productos listados:

Desayuno:

Avena cocida con leche caliente y canela.

Acompañada con medio plátano o manzana, si el presupuesto lo permite.

Almuerzo:

Garbanzos salteados con verduras y pimientos.

O pechuga de pollo al horno con patatas cocidas y ensalada.

Cena:

Merluza a la plancha con calabacín y cebolla salteada.

O tortilla de dos huevos con verduras y un poco de avena cocida como base.

Estas combinaciones aseguran saciedad sin exceso calórico, y al estar basadas en ingredientes económicos y disponibles todo el año, son fáciles de repetir o adaptar.

20 euros, 7 días y cero excusas: ¿te atreves con el reto de Baraza?

Esta propuesta demuestra que no es necesario gastar mucho ni seguir dietas extremas para comenzar a cuidar tu salud. Con solo 20 €, una lista bien pensada y ganas de cocinar en casa, puedes lograr avances reales en tu objetivo de pérdida de grasa.

¿Te atreves con este reto de 20 €? Cuéntanos tu experiencia o compártelo con quien más lo necesite. A veces, la diferencia está en un ticket de supermercado bien planificado.