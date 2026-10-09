Shakira no ha deixat indiferent a ningú amb una entrevista surrealista, molt incòmoda i molt poc entrevista a La Revuelta. La cantant colombiana és una diva i, pel que sembla, també actua com a tal. Després de dos anys perseguint una conversa amb ella, al final ha accedit… però amb les seves condicions. No ha acudit al plató de TVE com tothom, no, ella ha forçat tot l’equip del programa a traslladar-se al superescenari que s’ha fet construir a Madrid pels seus 13 concerts. I no només això, sinó que havia de ser a l’hora que ella volia -encara que a ells no els anés bé perquè és quan graven el programa- i han hagut de suportar que arribés una hora tard. El resultat? Un caos absolut, una conversa curtíssima i atropellada. Ha estat un autèntic desastre organitzatiu, sí, però David Broncano ha sabut donar-li la volta i ha ofert tot un espectacle televisiu. No ha respost les preguntes clàssiques del programa sobre els diners i el sexe, és clar, però sí que ha deixat anar confessions sobre el català que ningú no s’esperava.
Tot venia perquè, en un moment donat, a Shakira se li ha escapat un “de puta mare com diuen en català” que ha donat peu al presentador a preguntar-li si, realment, parla aquesta llengua. Ella ha assegurat que sí i que, de fet, el parla amb els fills de manera habitual. Aquesta afirmació ha sobtat moltíssim, ella que renega tant dels seus anys aquí amb Gerard Piqué. No l’havia parlat públicament durant els 10 anys que va viure a Barcelona, però ara que ha marxat sí? El vídeo ha estat impactant: “Sí, jo el parlo també. Ells són catalans i parlen català, a Miami parlo català amb ells perquè no ens entenguin. Quan no volen que els amiguets sàpiguen de què estem parlant, parlem català“.
“De fet, parlo més català a Miami del que parlava quan vivia a Catalunya“, ha etzibat en un dels titulars de la nit. “Però què fas, nen? Li dic a Milan que parlem després”, deia en un seguit de frases en català. “Els nens parlen anglès entre ells, jo intento parlar-los castellà i el català per quan no vull que m’entenguin els altres“, ha explicat. I, després de tot això, s’ha interessat sobre el català de David Broncano: “Si tu ets andalús per què parles català? Vas tenir una nòvia catalana, oi? Ah, veus? Ens ha passat el mateix als dos, sí, més o menys…”, ha dit incòmoda.
Shakira, embajadora del catalán en Miami “Hablo catalán en Miami, para que no nos entiendan mucho. Hablo más catalán en Miami que en Catalunya” #LaRevuelta @shakira https://t.co/MOhPOm0iMR— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026
Shakira i els lavabos portàtils o les botigues de minerals
La resta de l’entrevista ha estat protagonitzada per l’autopromoció que anava fent Shakira de si mateixa i els concerts que ha ofert. Hi ha hagut un altre moment surrealista, ja cap al final, quan David Broncano li ha dit que havia de marxar corrents a agafar l’avió però que això podia solucionar-se si ella li deixava el seu jet privat. I què ha respost ella? Que no podia fer-ho perquè l’arruïnaria. I és que ha tingut la barra de dir que no guanya massa diners en una gira: “Les dones facturen, però també gasten. Jo tinc a 150 persones treballant amb mi en aquesta gira. Només et diré que entre el que guanyo i el que gasto, em quedo igual“. Però no va colar: “Mira, Shakira, ni contestaré a una mentida com aquesta“.
I de titular en titular, ja que la colombiana ha acabat reconeixent que ha fet servir els típics policlean o banys portàtils típics de festival: “Quan la natura et crida…”. El presentador ha volgut explotar aquesta imatge i ella l’ha tallat ràpidament, és clar: “Jo he vingut aquí a parlar dels meus concerts i ara la gent m’imaginarà en un bany portàtil“.
I d’aquí, a confessar el pla estrany que ha fet en el seu únic moment lliure a Madrid en aquest mes de tanta feina: “L’única estona per a mi que he pogut tenir l’he aprofitat per anar amb les meves amigues de compres. I no a mirar roba, no, sinó a visitar una botiga de minerals i cristalls perquè la parella d’una d’elles col·lecciona fòssils i pedres”. Una entrevista sense precedents que ha deixat tothom boig.