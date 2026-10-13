Shakira i Gerard Piqué havien arribat a una calma tensa que, finalment, ha tornat a saltar pels aires. L’acord de divorci s’havia fet tenint en compte que ella es traslladaria a Miami amb els nens, el que no havia d’impedir que l’exfutbolista els visités amb freqüència per no perdre-hi el contacte. La cosa és que, a l’hora de la veritat, els petits són els qui fan la gran majoria de viatges a Barcelona perquè així també poden veure els avis. Shakira ha volgut canviar aquesta situació i li ha demanat que sigui ell qui faci els viatges, però sembla que no es posen d’acord i han tornat a enfrontar-se als jutjats.
“Torna la guerra bruta entre Gerard Piqué i Shakira“, ha anunciat Laura Fa des d’El matí de Catalunya Ràdio. Les sis hores i mitja que van passar al jutjat va servir per saber en què consistien els peritatges que havien ofert cadascuna de les parts, una situació complicada i molt delicada per als menors: “Els nens han passat per psicòlegs, psiquiatres, endocrinòlegs, especialistes de tot tipus perquè Shakira el que diu és que els nens ho passen malament amb el jet-lag“.
Abans de l’estiu s’hauria desplegat tot un protocol de seguretat molt secret -perquè així ho demanava la jutgessa-, ja que els nens havien de passar per un munt de proves mèdiques i era conscient de la càrrega mental que això suposa: “Tenen 13 i 11 anys, només”, recorda la periodista del cor. La família de Gerard Piqué ho està passant “realment malament” amb tot plegat, ja que els veuen patir i aquest canvi en els viatges farà que els vegin encara menys: “Eren veïns i tenien contacte diari amb els nens, mentre que ara els veuen molt poc”.
Shakira guanya diners amb una gira a Madrid més que multitudinària
El Milan i el Sasha deuen estar patint i Laura Fa té clar que no els ajuda que la mare hagi parlat de la separació públicament: “Eren molt petits quan Shakira va dir que li havia posat banyes. El seu pare va convertir-se en algú dolent que havia fet molt de mal a la mare”. Ara hauran de veure com gestionen el tema dels avions: “Als nens els ha de fer pal agafar un avió per anar a veure’l a ell o als avis, però és clar. La cosa és que ell vol que els seus fills siguin catalans“, insisteix Fa.
I, mentrestant, Shakira guanya diners i diners amb els 700.000 fans que han anat a veure-la en la gira de concerts que ha ofert a l’escenari que ha fet construir a Madrid. Famosos, artistes conegudíssims, espectacle, paraules maques cap al seu ex Antonio de la Rúa… diners, diners i més diners encara que ella digui públicament a La Revuelta que no s’ha embutxacat res “perquè una gira així té moltes despeses”. Algunes estimacions no oficials situen la facturació que hauria acumulat a prop dels 550 milions de dòlars, pel que diuen a Vanitatis, així que costa de creure que s’hagi gastat tot això.
Una situació professional boníssima que queda esquitxada per un enfrontament judicial amb Gerard Piqué que haurem de seguir per veure com acaba.