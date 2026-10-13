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Torna la guerra bruta entre Shakira i Gerard Piqué i se sap per què
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
13/10/2026 12:43

Shakira i Gerard Piqué havien arribat a una calma tensa que, finalment, ha tornat a saltar pels aires. L’acord de divorci s’havia fet tenint en compte que ella es traslladaria a Miami amb els nens, el que no havia d’impedir que l’exfutbolista els visités amb freqüència per no perdre-hi el contacte. La cosa és que, a l’hora de la veritat, els petits són els qui fan la gran majoria de viatges a Barcelona perquè així també poden veure els avis. Shakira ha volgut canviar aquesta situació i li ha demanat que sigui ell qui faci els viatges, però sembla que no es posen d’acord i han tornat a enfrontar-se als jutjats.

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Torna la guerra bruta entre Gerard Piqué i Shakira“, ha anunciat Laura Fa des d’El matí de Catalunya Ràdio. Les sis hores i mitja que van passar al jutjat va servir per saber en què consistien els peritatges que havien ofert cadascuna de les parts, una situació complicada i molt delicada per als menors: “Els nens han passat per psicòlegs, psiquiatres, endocrinòlegs, especialistes de tot tipus perquè Shakira el que diu és que els nens ho passen malament amb el jet-lag“.

Abans de l’estiu s’hauria desplegat tot un protocol de seguretat molt secret -perquè així ho demanava la jutgessa-, ja que els nens havien de passar per un munt de proves mèdiques i era conscient de la càrrega mental que això suposa: “Tenen 13 i 11 anys, només”, recorda la periodista del cor. La família de Gerard Piqué ho està passant “realment malament” amb tot plegat, ja que els veuen patir i aquest canvi en els viatges farà que els vegin encara menys: “Eren veïns i tenien contacte diari amb els nens, mentre que ara els veuen molt poc”.

Shakira guanya diners amb una gira a Madrid més que multitudinària

El Milan i el Sasha deuen estar patint i Laura Fa té clar que no els ajuda que la mare hagi parlat de la separació públicament: “Eren molt petits quan Shakira va dir que li havia posat banyes. El seu pare va convertir-se en algú dolent que havia fet molt de mal a la mare”. Ara hauran de veure com gestionen el tema dels avions: “Als nens els ha de fer pal agafar un avió per anar a veure’l a ell o als avis, però és clar. La cosa és que ell vol que els seus fills siguin catalans“, insisteix Fa.

I, mentrestant, Shakira guanya diners i diners amb els 700.000 fans que han anat a veure-la en la gira de concerts que ha ofert a l’escenari que ha fet construir a Madrid. Famosos, artistes conegudíssims, espectacle, paraules maques cap al seu ex Antonio de la Rúa… diners, diners i més diners encara que ella digui públicament a La Revuelta que no s’ha embutxacat res “perquè una gira així té moltes despeses”. Algunes estimacions no oficials situen la facturació que hauria acumulat a prop dels 550 milions de dòlars, pel que diuen a Vanitatis, així que costa de creure que s’hagi gastat tot això.

Shakira ha tancat la gira amb un missatge a l'exparella - Europa Press
Shakira ha tancat la gira amb un missatge a l’exparella | Europa Press

Una situació professional boníssima que queda esquitxada per un enfrontament judicial amb Gerard Piqué que haurem de seguir per veure com acaba.

Shakira

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