La relació de Shakira i Gerard Piqué ha anat millorant i empitjorant a mesura que ha passat el temps des que anunciessin que se separaven. Han tingut èpoques de no parlar-se, de necessitar un intermediari perquè ni tan sols volien enviar-se missatges de WhatsApp, de fer-se la punyeta pel que fa a la custòdia dels nens i, també, d’intentar posar de la seva part per calmar una mica la situació. I, després de tants girs, com està la cosa ara mateix? Aquesta setmana, tothom parla de la cantant colombiana perquè ha aterrat a Madrid disposada a revolucionar-ho tot amb dotze concerts i un recinte immens que li permet brillar com no havia fet mai. Els nens no estaran amb ella tot el mes, sinó que l’exfutbolista n’estarà al cas per acompanyar-los en la tornada a l’escola. Com ho han gestionat? Torna a haver-hi bon rotllo?
Des de Vanitatis s’han posat en contacte amb fonts properes a la parella, que han cedit quan els han interrogat sobre el tema. Després d’una etapa realment complicada, sembla que ha tornat la pau a l’exparella. Els últims anys han estat molt intensos per a Shakira, que ha viscut una autèntica revolució. Que ara estigui més estable i calmada ha ajudat a normalitzar una mica la situació amb Gerard Piqué: “Si ha pogut arribar fins aquí és perquè ha superat tots els mals que li ha infligit el passat, sobretot la seva exparella”. Les coses han “canviat”, diuen, i han passat a “un altre nivell”.
Com és la relació actual entre Shakira i Gerard Piqué?
Sí que continuen les dificultats existents en una ruptura tan mediàtica com la seva, evidentment, però almenys han aconseguit deixar els mals rotllos enrere i la comunicació entre ells ha passat a ser “fluida” i “directa”: “Shakira i Gerard Piqué s’envien missatges de WhatsApp i, quan és necessari, parlen per telèfon sense problemes”. Molt ha canviat la cosa, llavors, tenint en compte tot el que s’ha arribat a publicar sobre la negativa d’un i altre a posar-se en contacte.
Shakira i Gerard Piqué no són amics i tampoc no mantenen una relació propera, però han aconseguit “entendre’s” com a pares després d’anys de “tensió”, “retrets” i converses a través de terceres persones. Cansats de la dificultat afegida que això suposava, han establert una dinàmica més sana que els permet resoldre tot allò que tingui a veure amb els fills “sense convertir cada decisió en un conflicte” com sí que passava abans. No els hi és fàcil, però ara poden presumir d’haver aconseguit arribar a ser una exparella “ben avinguda”. L’exdefensa del Barça manté un vincle molt estret amb els fills, amb el Milan i el Sasha, però ha entès que ja va bé donar-los una mica més d’espai.
La decisió de Shakira d’organitzar un macroesdeveniment com aquest a Madrid va sorprendre, ja que havia jurat i perjurat que no tornaria al país on tan malament ho va passar. Si ho ha fet, però, és perquè tot està “superat i perdonat”. Així ho assegura el seu entorn, que afirma que el país ha deixat de representar per a ella aquella etapa tan dolorosa. Si l’ha triat, de fet, és perquè considera que és la millor manera de tancar “definitivament” un capítol que l’ha fet patir molt.
Més tranquil·la amb Gerard Piqué i els pares, que es troben millor de salut, tampoc no vol complicar-se gaire amb una nova relació. Sí que diuen que ha tingut aventures des que ho deixés amb el futbolista, però res més d’enllà d’històries breus perquè la seva prioritat és una altra.