Gerard Piqué no vol demandar Shakira i se sap per què
Jennifer Navarro
08/05/2026 10:01

Shakira ha fet enfadar, i molt, a tot l’entorn de Gerard Piqué. En l’últim concert que ha ofert a Copacabana, la colombiana va fer un al·legat en defensa dels milions de mares solteres que hi ha al país i, sorprenentment, va incloure’s a ella mateixa en aquest col·lectiu. D’aquesta manera, insinuava -clarament- que l’exfutbolista no està gens implicat en la criança dels fills i que ho ha de fer tota sola. Com era evident, l’ex i la seva família han posat el crit al cel perquè consideren que és totalment mentida.

En unes declaracions molt contundents a Vanitatis, van assegurar que Gerard Piqué paga la manutenció que van acordar i que els visita un cop al mes a Miami. De fet, han volgut recordar que s’ha arribat a comprar un apartament allà per evitar que els nens hagin d’estar en un hotel quan passen uns dies amb ell.

Llavors què diu Shakira? Aquesta victimització no ha agradat ni un pèl i la gent més propera al culer li recomanen que la demandi. Ja no per aquestes acusacions, que també, sinó també per la gran exposició pública que està fent dels petits Milan i Sasha quan ell no hi està d’acord. Cal destacar que els ha fet pujar a l’escenari a cantar amb ella davant de milers de persones, que ha publicat a Instagram vídeos seus… I tot això no agrada massa al seu ex.

Per què no vol emprendre mesures legals contra Shakira? Els motius de Gerard Piqué

La família de Gerard Piqué està pressionant-lo perquè emprengui mesures legals contra Shakira, però ell és conscient que fer aquest pas podria complicar molt les coses. No seria fàcil enfrontar-se a aquesta situació i, per això, ha optat per ignorar tota la ràbia continguda i no acudir als jutjats: “Aquells que el coneixen diuen que mai no la demandarà, per molt que li insisteixin“.

El motiu principal és que el defensa blaugrana no vol entrar en una guerra amb la mare dels seus fills i, sobretot, que és conscient que té “totes les de perdre”. En els 10 dies al mes que passa amb els nens, ell “fa el que pot”, però ella té més pes en el dia a dia dels nens perquè és qui viu amb ells. A més a més, el cas no el tindria pas guanyat i podria arribar a perdre “molts diners”. Tot això el fa enrere a l’hora de plantejar-se si començar una batalla judicial contra ella o no.

Que Shakira emetés un vídeo dels nens cantant davant de tantíssimes persones l’ha fet enfadar, ja que ell “mai” no ha donat permís exprés perquè els exposi en públic. A qui més molesta tot això? Als pares de Gerard Piqué, els avis paterns, que pateixen perquè consideren que els nens “no poden fer una vida normal” per culpa de la mare. “Tothom els reconeix perquè la mare els ha mostrat a milions de persones i no poden anar enlloc sense que se sàpiga qui són”, lamenten.

Que ara hagi dit que és mare soltera ha acabat de fer vessar el got i caldrà veure si és prou greu com per acabar convencent el català per fer una estirada d’orelles a la seva exparella.

Notícia: Els dards de Shakira cap a Gerard Piqué quatre anys després de la ruptura
La cantant colombiana torna a TVE i dona detalls de l'educació que vol donar als fills
Notícia: D'on surt la fortuna familiar de Gerard Piqué?
L'avi del futbolista era directiu del Barça, però ara se sap com és que va arribar a fer tants diners
Notícia: Gerard Piqué i Shakira deixen l'odi enrere: "Ja poden parlar per telèfon"
L'exparella ha deixat de discutir després de tres anys en què necessitaven un intermediari per comunicar-se entre ells
Notícia: Així són els fills de Shakira i Gerard Piqué: "Això ho han après del pare"
La cantant comparteix alguns detalls del caràcter dels petits Milan i Sasha, que han tingut dos mestres a casa

