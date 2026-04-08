Shakira ha estat la protagonista de l’estrena d’Henar Álvarez a TVE, que ha aterrat amb un programa d’entrevistes amb el que han viatjat fins a Mèxic per poder parlar amb l’exitosa artista. Després de canviar-los el dia fins a quatre vegades, finalment van aconseguir trobar-se i s’ha emès una conversa en la qual ha deixat anar uns quants titulars. Els millors? Sobre els seus fills, el feminista i la ruptura amb Gerard Piqué. Ara que es troba immersa en una gira que la farà tornar a Espanya, reconeix que el desamor va inspirar-la: “Molta gent sap que vaig trencar-me en mil trossos i em vaig acabar reconstruint peça a peça. En aquest viatge a les profunditats de mi mateixa vaig trobar la meva pròpia força per tirar endavant els meus”.
Lamenta que molta gent va voler fer-la callar, el que no van aconseguir: “A mi em sortia udolar i ho vaig fer a través de la meva música. Ningú no ha de dir-te com has de sanar i jo ho havia de fer perquè tinc dos fills”. Considera que, amb el seu exemple, els ha demostrat que s’ha de prioritzar “l’amor popi i la lluita”. No ho va passar bé, però quatre anys després ho veu tot amb perspectiva: “Ric molt del que m’ha passat i faig bromes sobre les dificultats que ha travessat“. Això sí, els dards els continua llançant.
S’ha queixat moltes vegades dels anys que va viure a Espanya, quan la feina de Gerard Piqué al Barça li impedia treballar als Estats Units. Tenir els fills petits va dona-li ales per aparcar la música temporalment: “Volia viure aquells primers anys com a mare intensament per a donar-los tot. No podia viure als EUA, a més a més, així que vaig perdre moltes oportuntitats… Vaig estar apartada de situacions que haurien estat molt positives per a la meva carrera. Em penedeixo? Pels meus fills no“.
La societat continua sent masclista, lamenta Shakira en aquesta entrevista: “A les dones se’ns ha volgut encasellar i col·locar en una vitrina, que semblem guapes i perfectes mentre mantenim la flama de l’amor ben viva. A més a més que hem d’aportar diners a casa i cuidar els fills sense que se’ns mogui un pèl…”.
Què ha explicat Shakira sobre els seus fills en aquesta entrevista a TVE?
Feia molts anys que no sentíem Shakira en un programa de la televisió pública espanyola. En aquesta ocasió, ha aprofitat per parlar dels petits Milan i Sasha. El primer que ha fet? Lamentar que el sistema estigui “trencat”: “Les escoles només premien les notes altes i no permeten que els nens fallin. Com aprendrà, llavors? Com investigarà?”. No ajuden les xarxes socials, que els acaben abduint.
En el cas de Gerard Piqué i Shakira, tenen clar que no volien que fos un problema i s’hi han capficat: “No tenen telèfon, només un iPad que està molt controlat. De fet, només el tenen dissabte al matí durant una hora i tampoc no tenen massa accés a Internet“. De fet, diu que els ha prohibit Youtube directament, per exemple, i que confia que als Estat Units prenguin les mesures d’Austràlia aviat.
Shakira està molt implicada en l’educació dels petits i, en aquesta intervenció, assegura que és molt pesada amb demanar-los que siguin “homes de paraula”: “La veritat és que hi ha pocs homes amb paraula… i tenir-ne és el que defineix l’ésser humà perquè s’ha de tenir honestedat. Aquest és el valor fonamental que he intentat instal·lar en ells”. Un retret que molts han vist com una clatellada cap al seu ex, és clar. Amb tot, una entrevista que serà analitzada en detall pels seus fans i detractors.