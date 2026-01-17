Els fills de Shakira i Gerard Piqué han heretat el talent musical de la cantant colombiana, als qui des de ben petits els ha inculcat aquesta passió. Els hem sentit cantar amb ella una cançó, Acróstico, i també han pujat a l’escenari amb ella davant de milers de persones sense cap mena de por ni vergonya. Doncs bé, ara ha fet gràcia que hagi sortit a la llum el testimoni d’una pianista reconeguda que va ser professora de música a l’escola del Milan i el Sasha. La Laura Andrés ha concedit una entrevista a Ràdio 4 per parlar del programa nou que presenta amb la Nina a La 2 Cat, però també ha acabat parlant de la seva experiència com a mestra del fill gran de la mediàtica exparella.
En el seu brillant currículum, destaca que hagi arribat a treballar amb Shakira i ara se sap com és que va acabar fent-ho. La vida d’entrada va ser el seu fill gran, el Milan, a qui donava classes de música a l’escola: “Jo feia classes al Milan i veia que a aquest nen el saludava tothom, però no sabia qui eren els seus pares i pensava que era perquè tenia el nom de la goma d’esborrar i els faria gràcia que s’anomenés així. Per mi era molt estrany, això sí“.
Com va acabar treballant per a la Shakira, la professora de música de l’escola dels fills?
La cantant la va conèixer de casualitat, si fem cas al seu testimoni: “A mi no em va contractar ni la Shakira ni el Gerard Piqué, sinó l’escola a la qual portaven el seu fill. Bé, de fet, em van contractar a l’escola perquè la Shakira volia que algú hi fes música d’una altra manera i, per això, em van venir a buscar a mi“. La Laura Andrés, que en aquell moment treballava en una orquestra, aprofitava les estones entre classe i classe per practicar les partitures en el piano que el centre educatiu tenia col·locat al costat de la consergeria.
La Shakira la sentia practicar i s’hauria mostrat captivada pel seu talent: “La Shakira es quedava darrere del vidre a mirar-me mentre tocava el piano. De fet, els recordo a tots tres, a la Shakira i als dos nens, amb els nassos aixafats contra el vidre. Jo els deia que entressin a la sala, és clar, i així va començar la cosa“. “Un dia estava tocant l’himne del Barça i el Baby Shark i em va demanar que anés a tocar a l’estrena del seu anterior disc, que era el del Dorado. Vaig anar a fer un petit arranjament per a una cançó seva i ella em va portar a Miami a tocar abans de fer-ho també a Barcelona”, ha afegit.
D’aquesta coincidència amb Shakira en l’època escolar dels fills, recorda per exemple que la cantant sempre s’encarregava personalment d’acompanyar els nens a l’escola. Això sí, no ho feia quan tocava: “Sempre arribava una mica tard a l’escola, s’ha de dir, arribava allò a quarts de deu. Però sí que és cert que el portava ella, que està molt bé. L’entrada a l’escola acostuma a ser flexible fins a les 9 i 5, però en aquesta l’horari podia ser molt flexible… depèn de si pagues bé, això t’anava a dir”.
Una intervenció a la ràdio ben curiosa que mostra una altra faceta de l’exitosa artista, implicada en l’impuls musical dels fills des de ben petits.