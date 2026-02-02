Shakira podria tornar a viure a Espanya aviat, si fem cas a les informacions que han filtrat a la premsa des del seu entorn més proper. Sobta que s’estigui plantejant aquesta possibilitat després del malson que va viure per culpa de la persecució d’Hisenda i la ruptura sentimental que va enfosquir els últims temps a la casa familiar d’Esplugues. Potser per això tindria al cap comprar-se una casa a Madrid i no a Barcelona, un canvi substancial tres anys després d’haver marxat a Miami amb la cua entre les cames i una gran necessitat de canvi d’aires.
La colombiana viu uns últims mesos molt dolços perquè continua triomfant a la música com l’artista de parla hispana més taquillera de la història. Després d’haver viscut els seus pitjors anys aquí, a Telecinco han sabut que vol escollir Madrid com a quarter general quan comenci el tour de concerts per Europa: “Serà la seva base en un moment que suposarà el retorn a aquest país, del que va marxar molt desil·lusionada després d’una etapa nefasta“.
No té previst instal·lar-s’hi per sempre, pel que es veu, sinó que seria un trasllat temporal que durarà tota la gira que farà per Europa. El més probable és que es quedi en un hotel, però a aquesta periodista no li descarten que faci el pas de llogar alguna cosa o d’arribar a comprar-se algun immoble per fer-lo servir com a llar mentrestant. Una cosa té clara i és que cantarà a Madrid i no a Barcelona perquè la capital catalana “forma part del seu passat”, li asseguren a la periodista.
Què diu l’entorn de Shakira sobre el possible retorn a Espanya?
I ara que els rumors apunten a aquest trasllat momentani de Shakira a Madrid, són molts els reporters amb contactes al seu grup d’amics els qui estan intentant obtenir més informació al respecte. Silvia Taulés ha parlat sobre el tema a La Roca i, sorprenentment, a ella li neguen que aquesta informació sigui certa.
La periodista ha parlat amb l’advocat de l’artista, que insisteix que aquest retorn és “impossible”: “També he parlat amb part del seu equip mèdic a Colòmbia que està amb el seu pare i m’han dit que ho veuen molt estrany”. Potser sí que té sentit que s’instal·li a Madrid durant la gira, però de cap de les maneres això suposarà que acabi vivint a la capital espanyola: “Oblida’t d’això”, li afirmen.
Informacions contradictòries, llavors, així que caldrà esperar una mica per saber què acaba fent.