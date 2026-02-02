Shakira podría volver a vivir en España pronto, si hacemos caso a las informaciones que han filtrado a la prensa desde su entorno más cercano. Sorprende que se esté planteando esta posibilidad después de la pesadilla que vivió por culpa de la persecución de Hacienda y la ruptura sentimental que ensombreció los últimos tiempos en la casa familiar de Esplugues. Quizás por eso estaría pensando en comprarse una casa en Madrid y no en Barcelona, un cambio sustancial tres años después de haber marchado a Miami con la cola entre las piernas y una gran necesidad de cambio de aires.

La colombiana vive unos últimos meses muy dulces porque continúa triunfando en la música como la artista de habla hispana más taquillera de la historia. Después de haber vivido sus peores años aquí, en Telecinco han sabido que quiere escoger Madrid como cuartel general cuando comience el tour de conciertos por Europa: «Será su base en un momento que supondrá el regreso a este país, del que se fue muy desilusionada después de una etapa nefasta«.

No tiene previsto instalarse allí para siempre, por lo que se ve, sino que sería un traslado temporal que durará toda la gira que hará por Europa. Lo más probable es que se quede en un hotel, pero a esta periodista no le descartan que dé el paso de alquilar algo o de llegar a comprarse algún inmueble para usarlo como hogar mientras tanto. Una cosa tiene clara y es que cantará en Madrid y no en Barcelona porque la capital catalana «forma parte de su pasado», le aseguran a la periodista.

Más informaciones sobre el posible retorno de Shakira a España | La Sexta

¿Qué dice el entorno de Shakira sobre el posible retorno a España?

Y ahora que los rumores apuntan a este traslado momentáneo de Shakira a Madrid, son muchos los reporteros con contactos en su grupo de amigos los que están intentando obtener más información al respecto. Silvia Taulés ha hablado sobre el tema en La Roca y, sorprendentemente, a ella le niegan que esta información sea cierta.

La periodista ha hablado con el abogado de la artista, que insiste en que este regreso es “imposible”: “También he hablado con parte de su equipo médico en Colombia que está con su padre y me han dicho que lo ven muy extraño”. Quizás sí tiene sentido que se instale en Madrid durante la gira, pero de ninguna manera esto supondrá que acabe viviendo en la capital española: “Olvídate de eso”, le afirman.

Informaciones contradictorias, entonces, así que habrá que esperar un poco para saber qué termina haciendo.