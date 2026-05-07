Shakira ha fet enfadar, i molt, als familiars de Gerard Piqué. Les últimes declaracions que ha concedit els han fet enrabiar, ja que ha sentat com un gerro d’aigua freda que s’hagi descrit públicament com a “mare soltera”. Ho ha dit en el concert que ha ofert a Copacabana, quan ha etzibat una frase que ha deixat tothom amb la boca oberta: “Al Brasil hi ha més de 20 milions de mares solteres, dones que sense ajuda han de lluitar cada dia per mantenir la seva família. Jo soc una d’elles”, etzibava en un altre dard cap a la seva exparella.
La cantant està separada, però mare soltera no és… tenint en compte que el futbolista està complint amb l’acord de custòdia al que tants mesos els va costar arribar. S’ha viralitzat molt aquesta clatellada en públic cap a Gerard Piqué, a qui acusa directament de no estar exercint de pare. Què opina el seu entorn? Perquè ell haurà fet moltes coses malament, però sempre s’havia dit que era un padrazo. Doncs bé, el mitjà digital Vanitatis ha preguntat a fonts properes del culer que han acabat “traient foc per la boca” contra la colombiana.
Els ànims no pinten “gens bé”, asseguren, ja que no entenen per què Shakira continua carregant contra ell insistentment quan ell viu totalment aliè al tema. Gerard Piqué no entra al drap, no parla d’ella i fa una vida discreta amb Clara Chía -encara que aquesta mateixa setmana els hagin vist de viatge romàntic a Venècia-. De fet, insisteixen que viatja cap a Miami “un cop al mes” i que s’ha arribat a comprar un pis allà per tenir més fàcil estar a prop dels nens. I aquí arriba el primer retret: “Gerard va ser molt generós en deixar que Shakira marxés i s’emportés els nens, molts li vam dir que no ho fes“. Pam.
Es planteja Gerard Piqué emprendre accions legals contra Shakira?
Els seus amics i familiars intenten ser prudents per no empitjorar la situació, però el mitjà ha pogut saber que alguns estan intentant convèncer-lo d’emprendre accions legals contra ella per l’exposició que està fent dels fills: “No té un permís exprés per fer-ho“. No ha agradat que es proclami com a mare soltera, és clar, ja que ho interpreten amb sorna: “És un intent més de deixar malament el Gerard, una manera de dir que no es preocupa els seus fills“.
I com és que ha reaccionat així Shakira? Segons ells, perquè té una “incapacitat absoluta” de superar la ruptura: “Això li dona la raó a ell i reforça els motius pels quals va separar-se“. Últimament semblava que la relació entre ells havia millorat i que tornava a ser bastant cordial, però després d’aquestes últimes declaracions tot podria haver saltat pels aires.