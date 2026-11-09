Aquesta crema antiarrugues de Lidl és la segona millor segons l’OCU i costa molt menys que les altres

Amb només 3,99 €, la seva eficàcia gairebé iguala la de productes de més de 50 €. Realment funcionen aquestes cremes barates o és només màrqueting?
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 13 cremes antiarrugues i els seus resultats han deixat bocabadats molts: entre totes elles, una de Lidl destaca no només pel preu, sinó també per la seva notable eficàcia.
Amb una diferència de més de 47 € respecte al producte més valorat, aquesta crema demostra que el cost no sempre determina la qualitat en la cura facial.
Què ha analitzat exactament l’OCU?
L’estudi de l’OCU es va centrar en 13 cremes antiarrugues disponibles en supermercats, farmàcies i botigues especialitzades, totes elles amb un preu inferior als 60 € per envàs. Es van avaluar aspectes com la reducció d’arrugues, el poder hidratant, la textura, l’olor, la facilitat d’aplicació, l’etiquetatge i l’experiència d’ús global.
L’anàlisi es va dur a terme durant diverses setmanes amb proves tant instrumentals com sensorials, incloent-hi mesuraments amb llum ultraviolada i fotografies d’alta definició per observar l’evolució real de les arrugues.
Un dels criteris clau va ser la reducció en la profunditat i visibilitat de les arrugues després d’un ús continuat. Els resultats van mostrar que, encara que cap crema va aconseguir resultats espectaculars, sí que hi va haver diferències significatives entre elles.
La crema de Lidl: petita en preu, gran en resultats
Entre totes, una va destacar pel seu rendiment i preu: Cien Q10 Intense de Lidl. Segons l’OCU, aquesta crema va aconseguir reduir la profunditat de les arrugues en un 20,3 %, tot just per sota de la guanyadora de l’anàlisi, la Filorga Time Filler, que va assolir un 20,5 %.
La diferència és cridanera quan s’observa el preu. Mentre que Filorga costa prop de 51 € per 50 ml, la de Lidl amb prou feines arriba als 3,99 € pel mateix volum.
La crema Cien Q10 Intense conté ingredients habituals en la cosmètica antiedat, com la coenzima Q10, àcid hialurònic i vitamina E, coneguts per les seves propietats antioxidants i per ajudar a mantenir la pell hidratada i elàstica.
A més, es pot trobar fàcilment a les botigues Lidl d’arreu de l’Estat, cosa que la converteix en una opció accessible per a milions de persones.
Què significa “reduir arrugues” segons la ciència?
Quan es parla de “reduir arrugues” en el context cosmètic, no es tracta d’esborrar-les completament, sinó de minimitzar-ne la profunditat i la visibilitat. En la majoria dels casos, això s’aconsegueix mitjançant una hidratació intensa, que suavitza la pell i n’afavoreix l’aparença.
Els laboratoris que van col·laborar amb l’OCU van utilitzar mesuraments amb escàners facials en 3D per comprovar l’efecte real sobre les arrugues. Una reducció del 20 %, com en els casos de Filorga i Lidl, pot ser perceptible a simple vista, especialment en arrugues fines.
Tanmateix, els experts coincideixen que cap crema cosmètica pot igualar els efectes dels tractaments dermatològics, com el bòtox o els farcits d’àcid hialurònic. A més, per normativa, els productes cosmètics no poden penetrar més enllà de la capa superficial de la pell.
Opinió d’experts i consumidores
La notícia ha generat reaccions entre dermatòlegs i usuàries. Alguns especialistes han explicat que el resultat no hauria de sorprendre, ja que els ingredients actius com la Q10 o l’àcid hialurònic són presents tant en productes cars com en opcions més assequibles.
Una dermatòloga citada en mitjans va afirmar: “El més important no és només el principi actiu, sinó com està formulat i si es manté estable a la pell. Lidl ha aconseguit una formulació eficaç per molt pocs diners.”
A les xarxes socials i fòrums de bellesa, moltes usuàries han compartit les seves experiències positives amb la crema de Lidl, assegurant que els ha funcionat igual o millor que altres marques molt més cares.
Val la pena canviar de crema?
Per a qui busca una crema eficaç sense gastar gaire, l’opció de Lidl sembla més que raonable. No només ofereix resultats comparables als millors productes de l’estudi, sinó que el seu baix preu permet un ús constant sense remordiments.
Això no vol dir que totes les cremes cares siguin innecessàries. Hi ha pells amb necessitats específiques que poden requerir formulacions més complexes. Però per a una rutina bàsica antiarrugues, Cien Q10 Intense compleix amb nota.
Abans de canviar de producte, es recomana llegir bé l’etiquetatge i, si és possible, provar la crema durant uns dies per comprovar com reacciona la pell. I, per descomptat, no oblidar que el millor antiarrugues continua sent el protector solar diari.
Bellesa sense gastar de més
I si el veritable luxe fos pagar menys pel que realment funciona?
La crema de Lidl ha demostrat que es pot cuidar la pell amb eficàcia sense buidar la cartera.
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