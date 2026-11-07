Jorge Javier Vázquez trabaja en primera línea de televisión desde hace muchos años y eso, como era evidente, se ha traducido en un salario altísimo y un patrimonio importante. Desde 2009, ha encadenado un programa exitoso de Telecinco tras otro con un contrato que calculan que puede oscilar entre los 3 y los 5 millones de euros anuales.

El presentador de Badalona ha confesado que su situación económica es muy buena y, de hecho, reconoce que podría retirarse y vivir perfectamente sin trabajar todo lo que le queda de vida: «Si esto se acaba, ¿puedo dejar de trabajar? Sí, tendría que acomodar algunos gastos… pero como estoy soltero y no tendré hijos, pues podría vivir sin trabajar. Conseguir esto con 51 años es muy bueno», decía hace cinco años. ¿Lo más probable? Que la situación haya mejorado aún más desde entonces.

En unas declaraciones anteriores a El Español, Jorge Javier presumía de ser la primera persona de su familia con buenos ingresos: «Yo no contaba con recursos anteriores, todo me lo he tenido que trabajar yo». Y la verdad es que la cosa le ha ido bien. Se sabe que, al dinero que gana en Telecinco, se le debe sumar todo lo que genera con su empresa (que no es poco) que dicen que tendría un activo superior a 4,5 millones de euros. Ha ido diversificando inversiones, además, y ha adquirido varias participaciones en sociedades de investigación. Él no se esconde y se describe como una persona «rica«, aunque siempre ha negado ser «multimillonario».

La economía de Jorge Javier Vázquez, en muy buen momento | Telecinco

¿Cuántos pisos tiene Jorge Javier Vázquez?

Su primer piso se lo compró con solo 27 años, cuando un amigo le dijo que se había comprado un piso en Madrid que había reformado totalmente: «Me lo quedé sin verlo, estábamos de vacaciones en Marbella y me dibujó en la arena cómo era la distribución de la casa». Allí vivió mucho tiempo, ha explicado, una propiedad que no es la única que ha adquirido: «Me cuesta más comprarme un CD que un piso porque tengo mentalidad de rentabilidad».

Ahora mismo, Jorge Javier vive en un chalet de 700 metros cuadrados en una de las mejores urbanizaciones de la capital española que intentó vender en su momento por casi tres millones de euros. Además, que se sepa tiene un piso en Lavapiés y dos inmuebles más en Badalona. Queda claro que ha sabido invertir bien todo lo que ha ganado, una fortuna que aún puede seguir creciendo a medida que le vayan renovando el contrato en Mediaset.