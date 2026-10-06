“És una notícia extraordinària”. Amb aquesta frase, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha valorat la decisió del Tribunal Constitucional d’estimar el recurs d’emparament de l’exconsellera Dolors Bassa per la inaplicació de l’amnistia pel delicte de malversació. En una compareixença des de la seu d’ERC, aquest migdia, Junqueras ha definit la decisió com un “encàrrec concís i precís” perquè s’apliqui la llei de l’oblit penal de l’independentisme. “És la sentència, en majúscula”, ha reblat recordant que la resolució dicta doctrina i, per tant, s’ha d’aplicar a tots aquells que es mantenen condemnats o processats per malversació.
Junqueras ha defensat que “mai va prometre dreceres” però sí que ha negociat amb “discreció” quan “negociar no estava ben vist”. El cap de files d’ERC ha insistit que ara és hora de tornar a la política. “L’amnistia posa fi a la repressió però no aborda el problema de fons”, ha remarcat. El problema de fons és “afrontar políticament la qüestió catalana”, això és, el dret a decidir dels catalans. “Ara torna la política en plenitud, i que torni la política no vol dir tornar simplement al lloc on érem fa 9 anys. Vol dir una cosa molt més profunda” ha advertit per reclamar el dret a decidir. Ara torna la política”, ha sentenciat Junqueras. També ha aspirat a disposar de les condicions “en breu” per poder contribuir a la “lluita republicana” de “forma molt més determinant”.
Puigdemontm que torni
En la seva declaració institucional, Junqueras ha defensat que Puigdemont “ha de poder tornar a Catalunya”, després que el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena hagi aixecat aquest dimarts les ordres de detenció contra l’expresident. I ha afegit, en tercera persona que “Oriol Junqueras s’ha de poder presentar a les eleccions”. “Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets, i després, que decideixi la ciutadania”, ha afegit.