«Es una noticia extraordinaria». Con esta frase, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional de estimar el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa por la inaplicación de la amnistía por el delito de malversación. En una comparecencia desde la sede de ERC, este mediodía, Junqueras ha definido la decisión como un «encargo conciso y preciso» para que se aplique la ley del olvido penal del independentismo. «Es la sentencia, en mayúsculas», ha remarcado recordando que la resolución dicta doctrina y, por tanto, se debe aplicar a todos aquellos que se mantienen condenados o procesados por malversación.

Junqueras ha defendido que «nunca prometió atajos» pero sí que ha negociado con «discreción» cuando «negociar no estaba bien visto». El líder de ERC ha insistido en que ahora es hora de volver a la política. «La amnistía pone fin a la represión pero no aborda el problema de fondo», ha remarcado. El problema de fondo es «afrontar políticamente la cuestión catalana», es decir, el derecho a decidir de los catalanes. «Ahora vuelve la política en plenitud, y que vuelva la política no significa volver simplemente al lugar donde estábamos hace 9 años. Significa algo mucho más profundo» ha advertido para reclamar el derecho a decidir. Ahora vuelve la política», ha sentenciado Junqueras. También ha aspirado a disponer de las condiciones «en breve» para poder contribuir a la «lucha republicana» de «forma mucho más determinante».

Puigdemontm que vuelva

En su declaración institucional, Junqueras ha defendido que Puigdemont «debe poder volver a Cataluña», después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena haya levantado este martes las órdenes de detención contra el expresidente. Y ha añadido, en tercera persona que «Oriol Junqueras debe poder presentarse a las elecciones». «Todas las personas represaliadas deben recuperar todos sus derechos, y después, que decida la ciudadanía», ha añadido.