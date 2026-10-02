Tradicional inauguració de l’any judicial a Catalunya la celebrada aquest matí al Saló de Passos Perduts del Palau de Justícia de Barcelona. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha estat l’encarregada de presidir una cerimònia que, durant molts anys, era un dels contrapunts de la política catalana i una missa concelebrada amb tot el ferro de l’Estat a Catalunya obertament contrària al Procés. Des que la magistrada Caso presideix l’alta magistratura espanyola a Catalunya, en substitució de Jesús María Barrientos, un dels ariets de l’antiindependentisme, l’esdeveniment ha rebaixat la tensió política però no l’exigència corporativa.
La prova ha estat aquest matí. Caso ha pronunciat un discurs on ha repetit la demanda dels darrers anys atès l’increment de la càrrega de feina dels jutjats catalans i de la manca de creixement dels òrgans judicials. A més de reclamar més mitjans, ha posat sobre la taula un pla per retenir jutges i magistrats a Catalunya. Una estratègia que comporti mesures econòmiques, més especialitzacions per ordres jurisdiccionals i més divisió territorial dins les mateixes demarcacions. Caso també ha apostat per la intel·ligència artificial, com un suport, però mai per substituir el factor humà. Així mateix, ha reclamat més eines per afrontar la crisi de l’habitatge o la violència masclista.
Més jutges i que es quedin
Caso ha contextualitzat que el 2025 hi va haver 1.296.269 assumptes nous, un 1,9% més que l’any anterior. L’augment acumulat dels últims cinc anys, però, arriba al 28,3%, mentre que en el mateix període la planta judicial ha crescut un 3%. “Tenim un volum d’assumptes ingent i no som prou per donar la resposta que el ciutadà mereix”, ha advertit. Més enllà d’aquest augment gairebé exponencial dels litigis, Caso també ha denunciat que Catalunya “perd talent” a cada concurs.
Per canviar el rumb, ha avançat que treballa en un “pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya”. Un projecte que inclourà propostes que aniran des de la separació de jurisdiccions en partits judicials com Gavà, Manresa, Figueres, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cerdanyola del Vallès i Rubí fins a mesures econòmiques que permetin fer de Catalunya “un bon lloc per ser jutge o jutgessa”.
En aquest sentit, ha destacat la creació de 91 noves places judicials entre desembre del 2026 i novembre del 2027, però ha situat un altre dels problemes en la dificultat per retenir professionals a Catalunya. “A Catalunya, a cada concurs que es publica de jutges, de magistrats, perdem gent, perdem talent”, ha lamentat. “No volem cadires buides, volem jutges i jutgesses que les ocupin, que celebrin judicis, que dictin resolucions, que es quedin a Catalunya”, ha reblat.