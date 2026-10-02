Tradicional inauguración del año judicial en Cataluña celebrada esta mañana en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Barcelona. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, ha sido la encargada de presidir una ceremonia que, durante muchos años, fue uno de los contrapuntos de la política catalana y una misa concelebrada con todo el hierro del Estado en Cataluña abiertamente contraria al Proceso. Desde que la magistrada Caso preside la alta magistratura española en Cataluña, en sustitución de Jesús María Barrientos, uno de los arietes del antiindependentismo, el evento ha reducido la tensión política pero no la exigencia corporativa.

La prueba ha sido esta mañana. Caso ha pronunciado un discurso donde ha repetido la demanda de los últimos años dado el incremento de la carga de trabajo de los juzgados catalanes y la falta de crecimiento de los órganos judiciales. Además de reclamar más medios, ha puesto sobre la mesa un plan para retener jueces y magistrados en Cataluña. Una estrategia que comporte medidas económicas, más especializaciones por órdenes jurisdiccionales y más división territorial dentro de las mismas demarcaciones. Caso también ha apostado por la inteligencia artificial, como un apoyo, pero nunca para sustituir el factor humano. Asimismo, ha reclamado más herramientas para afrontar la crisis de la vivienda o la violencia machista.

Palacio de Justicia de Barcelona, 29-09-2024 / Mireia Comas

Más jueces y que se queden

Caso ha contextualizado que en 2025 hubo 1.296.269 asuntos nuevos, un 1,9% más que el año anterior. El aumento acumulado de los últimos cinco años, sin embargo, llega al 28,3%, mientras que en el mismo período la planta judicial ha crecido un 3%. “Tenemos un volumen de asuntos ingente y no somos suficientes para dar la respuesta que el ciudadano merece”, ha advertido. Más allá de este aumento casi exponencial de los litigios, Caso también ha denunciado que Cataluña “pierde talento” en cada concurso.

Para cambiar el rumbo, ha avanzado que trabaja en un «plan estratégico para impulsar la carrera judicial en Cataluña». Un proyecto que incluirá propuestas que irán desde la separación de jurisdicciones en partidos judiciales como Gavà, Manresa, Figueres, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cerdanyola del Vallès y Rubí hasta medidas económicas que permitan hacer de Cataluña “un buen lugar para ser juez o jueza”.

En este sentido, ha destacado la creación de 91 nuevas plazas judiciales entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027, pero ha situado otro de los problemas en la dificultad para retener profesionales en Cataluña. “En Cataluña, en cada concurso que se publica de jueces, de magistrados, perdemos gente, perdemos talento”, ha lamentado. “No queremos sillas vacías, queremos jueces y juezas que las ocupen, que celebren juicios, que dicten resoluciones, que se queden en Cataluña”, ha remachado.