Halle Berry ocupa avui tots els titulars per la demanda judicial que acaben de fer contra ella. Els fans de l’exitosa actriu de Hollywood s’han quedat amb la boca oberta quan han sabut que el seu exmarit l’ha demandat per maltractar, presumptament, el fill que tenen en comú. L’escàndol ha estat majúscul enmig d’una guerra judicial que van començar fa un temps, el 2023, quan van adonar-se que seria difícil posar-se d’acord en el seu divorci. Fa un parell d’anys, va ser ella qui va demandar-lo per “obstaculitzar” les decisions que tenien a veure amb la seva educació i per tenir un comportament que estava “perjudicant” el nen. Ara, Olivier Martínez va més enllà i presenta una demanda per maltractament que empitjora encara més la situació.
Qui es fes famosa com a Catwoman hauria “estrangulat” el seu fill de 12 anys en un incident domèstic que hauria tingut lloc el passat 26 de setembre. Sempre segons la versió de l’actor francès, el nen estava jugant a un videojoc de realitat virtual quan la mare hauria entrat a la seva habitació amb ganes de brega: “Li va dir que era molt estúpid i un idiota. La situació va intensificar-se i Halle Berry va llançar-se a sobre del nostre fill mentre forcejava físicament amb ell. Va agafar Maceo pel coll i va començar a estrangular-lo mentre li preguntava qui dominava ara“.
Halle Berry ha negat aquestes acusacions, les que la seva advocada ha qualificat d'”infundades i enganyoses“. En unes declaracions a Hello!, la lletrada insisteix que aquesta demanda “manca de fonament” i és “deliberadament enganyosa”. De fet, insisteix que s’ha demostrat que l’exmarit de la seva clienta ha violat les ordres judicials contra ell i que ha interferit en les intervencions terapèutiques del fill: “La demanda no ens resulta inesperada del tot venint d’una persona amb l’historial ben documentat de comportament erràtic, possessiu i violent”.
El contingut més impactant de la demanda d’Olivier Martínez a Halle Berry
Olivier ha demanat formalment una ordre d’allunyament contra l’actriu i reclama la custòdia exclusiva del seu fill. En el seu escrit d’acusació, al que ha tingut accés la revista People, assegura que té “preocupacions serioses” per la salut mental de l’actriu: “El seu ús abusiu de l’alcohol ha contribuït a la seva conducta abusiva“.
La situació familiar s’hauria complicat encara més quan els psicòlegs van diagnosticar el nen, recentment, de TDAH, dislèxia lleu i trastorns específics d’aprenentatge. Maceo hauria trucat el pare després d’aquest incident amb la mare per demanar-li que acudís a la casa a recollir-lo i, segons Olivier, li hauria demanat no tornar mai més a casa de la mare perquè havia quedat “traumatitzat“.
En una demanda molt impactant, l’actor clama que aquesta no és la primera vegada que Halle agredeix el seu fill: “En els últims anys s’han produït altres enfrontaments físics i verbals, amb la senyora Berry forcejant amb ell fins a tirar-lo a terra“. A més a més, l’acusa de proferir insults racistes: “Sempre li diu al nostre fill que jo soc un home blanc que intenta robar a una dona negra”. Una guerra judicial que, pel que sembla, encara està lluny d’acabar-se.