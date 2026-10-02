Halle Berry ocupa hoy todos los titulares por la demanda judicial que acaban de presentar contra ella. Los fans de la exitosa actriz de Hollywood se han quedado boquiabiertos al saber que su exmarido la ha demandado por presuntamente maltratar al hijo que tienen en común. El escándalo ha sido mayúsculo en medio de una guerra judicial que comenzó hace un tiempo, en 2023, cuando se dieron cuenta de que sería difícil ponerse de acuerdo en su divorcio. Hace un par de años, fue ella quien lo demandó por «obstaculizar» las decisiones que tenían que ver con su educación y por tener un comportamiento que estaba «perjudicando» al niño. Ahora, Olivier Martínez va más allá y presenta una demanda por maltrato que empeora aún más la situación.

Quien se hiciera famosa como Catwoman habría «estrangulado» a su hijo de 12 años en un incidente doméstico que habría tenido lugar el pasado 26 de septiembre. Siempre según la versión del actor francés, el niño estaba jugando a un videojuego de realidad virtual cuando la madre habría entrado a su habitación con ganas de pelea: «Le dijo que era muy estúpido y un idiota. La situación se intensificó y Halle Berry se lanzó sobre nuestro hijo mientras forcejeaba físicamente con él. Agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras le preguntaba quién mandaba ahora«.

Halle Berry ha negado estas acusaciones, las que su abogada ha calificado de «infundadas y engañosas«. En unas declaraciones a Hello!, la letrada insiste en que esta demanda «carece de fundamento» y es «deliberadamente engañosa». De hecho, insiste en que se ha demostrado que el exmarido de su clienta ha violado las órdenes judiciales en su contra y que ha interferido en las intervenciones terapéuticas del hijo: «La demanda no nos resulta inesperada del todo viniendo de una persona con el historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento».

El exmarido de Halle Berry la ha denunciado por presunto maltrato al hijo | Europa Press

El contenido más impactante de la demanda de Olivier Martínez a Halle Berry

Olivier ha solicitado formalmente una orden de alejamiento contra la actriz y reclama la custodia exclusiva de su hijo. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso la revista People, asegura que tiene «preocupaciones serias» por la salud mental de la actriz: «Su uso abusivo del alcohol ha contribuido a su conducta abusiva«.

La situación familiar se habría complicado aún más cuando los psicólogos diagnosticaron al niño, recientemente, con TDAH, dislexia leve y trastornos específicos del aprendizaje. Maceo habría llamado al padre después de este incidente con la madre para pedirle que acudiera a la casa a recogerlo y, según Olivier, le habría pedido no volver nunca más a casa de la madre porque había quedado «traumatizado«.

En una demanda muy impactante, el actor clama que esta no es la primera vez que Halle agrede a su hijo: «En los últimos años se han producido otros enfrentamientos físicos y verbales, con la señora Berry forcejeando con él hasta tirarlo al suelo«. Además, la acusa de proferir insultos racistas: «Siempre le dice a nuestro hijo que yo soy un hombre blanco que intenta robar a una mujer negra». Una guerra judicial que, al parecer, aún está lejos de terminar.