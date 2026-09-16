Matthew Rhys ha recibido muchos aplausos en las últimas horas por un logro histórico, el de conseguir dos premios Emmy en la misma gala. Y ahora que su nombre se está viralizando, muchos se preguntan de dónde ha salido este actor que tanto lo está petando. La sorpresa, detrás de su gran talento y de los éxitos que está consiguiendo, es que sea un independentista de Gales que hace una reivindicación sentimental de su país tras otra. Descubrimos quién es y qué ha dicho de este deseo soberanista, una tierra a la que dedicó el premio en un discurso muy emotivo que terminó con un «muchas gracias» en su lengua: «Somos una nación pequeña, pero poderosa y esto es increíble. Diolch yn fawr iawn«.

Su trayectoria es bien larga y, más allá de eso, los expertos destacan la capacidad que tiene de pasar del drama a la comedia con una facilidad prodigiosa. Nacido en Cardiff en una familia galés-hablante, siempre ha aplaudido que lo matricularan en una escuela donde el galés era la lengua vehicular. La fama le llegó con Brothers & Sisters, la serie que le ayudó a construirse una carrera en Estados Unidos, aunque muchísima gente lo conoce por The Americans, Perry Mason, The Beast in Me o ahora, por Widow’s Bay.

La reivindicación sentimental de Gales que hace Matthew Rhys

Matthew Rhys vive en Nueva York desde hace unos años con su esposa, la también actriz Keri Russel -que interpretaba a su pareja en The Americans– y el hijo que tienen en común. De las múltiples reivindicaciones que ha hecho en público de Gales, es especialmente tierna la que hace referencia precisamente al pequeño cuando asegura que siempre habla en su lengua materna con él. Quiere que entienda y hable el idioma, aunque el niño crece en Estados Unidos y la madre es estadounidense. Con una política lingüística familiar muy consciente, siempre ha hecho lo imposible por colaborar en la supervivencia de la lengua. De hecho, en una entrevista a The Guardian de 2014 afirmó que, para él, lo más importante era «la supervivencia» de su lengua.

Nunca ha ocultado que es partidario de la independencia de Gales, ya que ha dado apoyo público a Plaid Cymru, el partido nacionalista galés, y también ha participado en un vídeo electoral de apoyo al partido antes de las elecciones al Parlamento. Vive en el extranjero, sí, pero mantiene una relación muy activa con su país: se sabe que continúa vinculado a las escuelas donde estudió, ha regresado al teatro galés y pone la voz a Han Solo en el primer doblaje al galés que se ha hecho de Star Wars: A New Hope. Y, no contento con todo esto, también se sabe que se ha implicado en la preservación de comunidades locales como la vez en que apoyó una campaña para salvar un pub del pueblo donde había crecido su pueblo.

Matthew Rhys, ganador de dos premios Emmy | Instagram

Un actor que está triunfando y que compagina el trabajo en Hollywood con una reivindicación política muy potente.