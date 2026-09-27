La serie Gènesi es tan fiel a la realidad que ha conseguido que, por un momento, la esposa de Ferran Adrià no supiera si estaba hablando con su marido o con el actor que lo interpreta. El mismo chef lo ha explicado en una entrevista en el programa Col·lapse de 3Cat, presentado por Jordi González.

Durante la conversación, Adrià explica que su cuñada le llamó para preguntarle si se había doblado a sí mismo en la serie. Evidentemente, este no es el caso, y la confusión se debe al talento de Miquel Fernández, el actor que lo interpreta en la serie, quien hace un trabajo vocal tan excelente que cuesta distinguirlo del Ferran Adrià original. Sin embargo, la situación no termina aquí y es aún más curiosa. En cierto momento, Adrià se encontraba viendo la serie en su casa, cuando su personaje, interpretado por Fernández, dijo una frase. La esposa del chef, que se encontraba a unos diez metros, le espetó un «¿Qué dices?», pensando que era el mismo Adrià quien hablaba, cuando en realidad estaba escuchando al actor que le da vida en Gènesi.

Trabajos de logopedia con chatbots

La anécdota ha llevado a Adrià a recordar otra historia relacionada con su peculiar manera de hablar. El chef explica que en el año 2004, después de aparecer en el New York Times y dar una conferencia, una mujer que era logopeda se le acercó y le ofreció ayuda: «Si tú quieres, yo te lo puedo arreglar». Adrià, sin embargo, decidió mantenerse fiel a su estilo. “Me ha ido muy bien hasta ahora, no sea que empiece a hablar”, respondió. Ahora, sin embargo, asegura que está haciendo una especie de “trabajo de logopedia” gracias a los chatbots de inteligencia artificial, ya que para hablar con estas herramientas hay que vocalizar y pronunciar con claridad para ser entendido. Parece que el cambio ya lo han comenzado a notar. “Ahora mucha gente me dice: ¡vaya, vocalizas mejor!”, explica Adrià.