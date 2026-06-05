Arnau París ha celebrado su 38º cumpleaños, seguramente el más especial porque es el primer día que cumple años siendo padre. El cocinero de TV3, que será el futuro relevo de Marc Ribas en Joc de cartes, ha abierto una pequeña ventana a su intimidad con la publicación de un álbum de fotos muy tierno que lo muestra en familia y con amigos. En este recopilatorio, que ha hecho público su esposa -la también cocinera Rais Esteve– los vemos de celebración con el pastel y también de paseo con sus gemelos.

Sempre muy enamorados, la parejita se ha dedicado unos mensajes muy bonitos a través de las redes sociales. Rais ha pedido a todos sus seguidores que felicitaran a Arnau, a quien ha dado las gracias por una vida “a manos llenas”. Su historia comenzó hace ahora tres años, un tiempo muy intenso en el que ya han vivido unos cuantos viajes, un embarazo y el nacimiento de los pequeños Artur y Robert.

Los gemelos de Arnau París y Rais Esteve, una monada | Instagram

La pareja ha publicado fotos del embarazo | Instagram

Rais Esteve ha compartido fotos de su intimidad | Instagram

“Feliz 38º cumpleaños siendo la 37ª generación y primero siendo el padre de la 38ª. ¿Podemos alucinar con todo lo que hemos hecho entre estos dos últimos cumpleaños?”, escribe ella. Y ha tenido respuesta del chef: “Yo alucino cada día que paso a tu lado, gracias por elegirme, por hacerlo todo tan sencillo, emocional, bonito y único. Te quiero fuerte y claro”.

Las fotos más tiernas de Arnau París y Rais Esteve con los gemelos

En el recopilatorio de fotos que han publicado, se les ve abrazados frente al pastel de cumpleaños de Arnau del año pasado en una fiesta con familia y amigos en una finca con piscina. También han mostrado cómo han decorado los compañeros la claqueta del rodaje de Joc de cartes y han enamorado con la foto de los gemelos, en la que salen vestidos con dos disfraces divertidos que los convierten en dos botes de kétchup y mostaza.

Ha gustado que hayan recordado fotos del embarazo, de comer cerca del mar, de días cocinando juntos, de vacaciones con la furgoneta en la playa o durmiendo la siesta en el césped. Y es que sus perfiles están llenos de estampas familiares muy bonitas, como otro pequeño álbum de resumen del mes de mayo que sirve para verlos en su pequeña salida familiar a Penelles, de invitados a una boda o paseando con el cochecito de los pequeños por Boada.

Arnau París y Rais Esteve se han escapado a un matrimonio | Instagram

La foto más divertida muestra al cocinero en albornoz | Instagram

Ahora los paseos son en familia | Instagram

Los fans más curiosos de la pareja deben estar contentísimos con este ejercicio de transparencia, una vida privada que comparten en uno de los mejores momentos de sus vidas.