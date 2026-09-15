Merlí logró unas cifras de audiencia espectaculares y ha sabido hacer historia en TV3 como una de sus series estrella. Los actores que participaron en ella consiguieron mucha notoriedad, pero no todo fue color de rosa para ellos. De hecho, el intérprete que se puso en la piel de Gerard ha compartido, estos últimos años, que la filmación coincidió con un momento personal muy malo para él. Hasta ahora, Marcos Franz había dicho que tenía una gran depresión que tuvo que disimular. Y, ahora, ha puesto sobre el papel todo un pasado complicado del que ahora tenemos más detalles: «Durante muchos años, me dio vergüenza explicar lo que me pasó mientras filmaba Merlí. Después vinieron unos cuantos años intentando tapar una cosa con otra hasta que ya no pude continuar haciéndolo… De ahí sale Cuando dejé de ser yo«, dice en la promoción de su primer libro.

Mientras la serie comenzaba a petarlo y mucha gente lo empezaba a conocer por Gerard, él estaba inmerso en «una relación de manipulación» que acabó cambiando completamente su manera de entender la realidad. Visto ahora, con diez años de distancia, cree que hay partes que suenan como si se hubiera tragado Matrix demasiadas veces: «Mientras estaba dentro, no hacía ninguna gracia«.

Marcos Franz se sincera sobre la depresión que padeció | Instagram

Marcos Franz explica cómo se encuentra después de la depresión

En un post de Instagram, Marcos Franz explica que en 2015, cuando comenzaron los ensayos, entró a su vida una persona que poco a poco comenzó a desmontarle la realidad: «Me hizo creer que el mundo que conocía no era realmente como pensaba, que los artistas que admiraba, la política, la historia, la cultura… prácticamente todo escondía otra realidad y que él era de los pocos que sabía cómo funcionaba todo de verdad». Era lo más parecido a estar metido en una secta, dice, aunque no se trataba de un grupo sino que solo eran dos personas: «Yo tenía 20 años y acabé creyéndomelo y terminé sufriendo episodios muy locos de ansiedad, paranoia…«.

Con todo aquello, terminó desarrollando depresión y despersonalización: «Básicamente, sentía que estaba fuera de ti mismo y todo esto mientras filmaba Merlí, que la serie la estaba petando y comenzaba la fama. A mí me reconocían por la calle… pero yo no disfruté prácticamente nada de lo que me estaba pasando, las cosas que había querido que me pasaran toda mi vida y yo casi no estaba allí para vivirlas».

El actor de Merlí explica su historia en un libro | Instagram

Durante muchos años se lo guardó «por vergüenza», lamenta el actor, porque le daba cosa admitir que había caído en algo así: «La realidad es que delante no tenía un personaje de ciencia ficción, sino a un manipulador de primera división». Afortunadamente, consiguió salir de aquella relación: «Salir de ella no significó volver automáticamente a ser yo, ya que después vinieron años de alcohol, fármacos, afters, relaciones bastante desastrosas«. Unos recuerdos que todavía tiene borrosos hasta que llegó un momento en el que tuvo que detenerse y comenzar terapia». En este libro, ahora, explica todo este viaje, cómo se perdió y cómo comenzó a dejar de ser él mismo.