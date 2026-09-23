Malú ha deixat tothom amb la boca oberta amb la confessió més impactant sobre la seva vida sexual a La Revuelta. L’objectiu de l’entrevista era que promocionés la nova gira de concerts, amb la qual celebra els 30 anys de trajectòria, però no ha pogut evitar que tots els mitjans parlin l’endemà de les declaracions que ha concedit a plató sobre la seva situació sentimental. Com és habitual, David Broncano també li ha fet a ella les preguntes clàssiques del programa. Quants diners té al banc i quantes relacions sexuals ha mantingut l’últim mes? La sorpresa ha arribat quan l’artista ha donat una dada que l’ha col·locat, directament, al primer lloc del rànquing. Ningú no ha follat més que ella en només un mes, si diu la veritat.
I és que Malú, en una resposta que passa a formar part de la història del format de TVE, ha assegurat que en l’últim mes ha fet 100 punts. Tenint en compte que cada vegada que mantens relacions sexuals és 1 punt i que, amb cada masturbació, 0,5 més… Tantes vegades ha anat al llit? Realment fa l’amor tres vegades al dia de mitjana? No s’ho creu ni ella, és clar, però el presentador ha apuntat la dada en la llista. I com ho ha justificat Malú? “Doncs he tingut mogollón de relacions sexuals l’últim mes. Ho he fet tota l’estona, sense parar, una cosa boja“.
I ha prosseguit amb la seva versió dels fets, que segurament dista molt de la realitat: “Em costa sortir a l’escenari perquè no vull parar de fer-ho… Però d’aquests curts, eh, de pim pam. Jo sabia que vindria a La Revuelta i volia quedar bé, així que he aprofitat fins i tot en els canvis de roba dels concerts”. David Broncano no s’ha cregut res del que deia, és clar: “Jo t’ho apunto, però no em crec la dada i necessitaria una auditoria de tot el que dius“.
Malú té parella? Qui és i què se’n sap?
I ara que Malú diu que té una vida íntima tan agitada, molts es pregunten què hi ha de cert al darrere d’aquesta afirmació. L’últim que se sabia de la seva vida sentimental era que sortia amb Ángel Fernández El Turco, un músic amb qui hauria treballat durant l’última gira.
Els van relacionar el 2024, però des de llavors pràcticament no se’ls ha vist junts més enllà de les vacances de l’any passat on els van veure a les platges de Cadis. Mantenen una relació, encara? O han trencat i per això la cantant fa broma amb això de la vida íntima?
David Broncano no ha aconseguit una dada real de la vida íntima de Malú, així com tampoc no ha pogut fer més audiència que el seu principal rival. I no ens referim a Pablo Motos i El Hormiguero -que també continua obtenint més teleespectadors que ell-, sinó a Iker Jiménez. I és que el seu programa a Cuatro, Horizonte, ha aconseguit colar-se en la segona posició de programes més vistos a Espanya en detriment de La Revuelta. Males notícies per a TVE, doncs, que haurà de continuar innovant si realment vol ser una oferta atractiva.