Malú ha deixat tothom glaçat amb la història personal que ha compartit durant l’entrevista a El Hormiguero d’aquest dilluns. L’exitosa cantant va estar apartada dels escenaris durant bastant de temps per culpa d’un problema físic, però també va afectar-la el mal moment psicològic que ha travessat. Després de tres anys a teràpia, ara es veu millor perquè considera que ha deixat de “sobrepensar” i ha “col·locat” tot el que no estava al seu lloc. El camí fins a aquest punt no ha estat fàcil, segons el seu testimoni.
“Quan estava a punt d’actuar, tenia la sensació que no ho faria tan bé. Creia que, algun dia, els fans s’adonarien que no canto tan bé com creuen. Sentia que mereixia que aquest moment arribés i tenia la sensació constant que estava mentint“, ha reconegut. Diu l’artista que lluitava amb si mateixa per intentar superar-se i que allò era “horrible”: “Barallar contra això és horrible, tenia una pressió a sobre molt forta i sentia que no era mèrit meu que els estadis s’omplissin“.
Ara, per primera vegada, nota que està “en pau” perquè creu en ella com a cantant “per primera vegada en tota la meva vida”. Tenia moltes capes davant seu i “no em deixava veure”, però l’ajuda professional li ha anat molt bé.
Malú parla de les ruptures en una entrevista molt sincera a El Hormiguero
La cantant també ha parlat sobre ruptures en aquest exercici de transparència que ha fet. Va parlar-se molt del final de la seva història d’amor amb Albert Rivera, però què en pensa ella? “Moltes vegades ens passa que coneixem algú i, amb el temps, vas coneixent-ne alguna altra i això genera dubtes i por. Aquesta és una situació complexa de la que saps que has de sortir-ne, però tens por de fer-ho. Davant d’això, tens l’opció de rendir-te o d’atrevir-te“. Està deixant anar una indirecta? Un dels dos ja havia conegut la parella actual quan encara no havien trencat i això va fer que obrissin els ulls sobre la seva relació?
En el seu cas, Malú confessa que creu que és més difícil “saber dir adeu a temps” que continuar lluitant per una relació: “La tendència que tenim és a intentar lluitar i tornar a aquell moment en el que tot era diferent. Saber quan has de rendir-te i sortir d’allà és el més complicat“. El moment aquell en què saps, a dins teu, que has de canviar: “A vegades, barallem contra la nostra intuïció i és absurd perquè, moltes vegades, la resposta està a dins nostre”.
El pitjor moment de Malú, quan no podia mirar-se al mirall
Malú sempre acostuma a ser molt sincera en les entrevistes que concedeix. En una de les últimes, de fet, va confessar a Vicky Martín Berrocal que és la persona “més insegura” de tot l’univers: “Fora de l’escenari em faig petitona i tinc una exigència molt malaltíssima que ha fet que em faci mal a mi mateixa”.
Per culpa d’aquesta autoexigència, de fet, va acabar patint trastorns alimentaris: “Menjava menys, m’obsessionava per estar prima i la cosa va anar-se de les meves mans”. La mesura que més va ajudar-la? Treure tots els miralls de casa seva, així de radical: “No volia veure constantment la meva imatge”. La vida de Malú no ha estat tan maca com pot semblar des de fora, això queda clar.