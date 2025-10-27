La mediàtica relació de Malú i Albert Rivera ja forma part del passat. Una història d’amor que va omplir pàgines i portades de les revistes del cor perquè era una unió totalment inesperada per a tothom. El passat 2024, quan feia un any i mig que la parella havia decidit partir peres, sortien a la llum les primeres informacions del nou xicot de la cantant, un membre del seu equip a qui els paparazzis havien captat al costat de l’artista. Va ser la revista Semana qui va parlar d’aquest amic especial i que ara, ja és un més de la família. Com és l’etapa actual de Malú? Relació estable, vida familiar amb el seu xicot i un xalet compartit a Madrid.
L’etapa d’estabilitat de Malú: com és la seva nova vida?
Com dèiem, la relació amb l’expolític va ser un tema que va fer parlar molt. Després de la ruptura, Malú va recuperar la il·lusió amb el seu actual xicot Ángel, un tècnic de producció que forma part de l’equip que acompanya Malú durant les seves gires de concerts. La revista Vanitatis ofereix alguns detalls d’aquesta etapa vital que viu l’artista amb la seva parella. Segons les imatges que hauria aconseguit el citat mitjà, han pogut captar la parella passejant tranquil·lament, unes fotos que “que demostren la quotidianitat de la vida de la cantant i el seu xicot”. Indiquen que des del passat estiu haurien començat la seva convivència i que “poques persones els reconeixen en la seva vida diària, domèstica i senzilla”. Així doncs, sembla Malú ara es pren la vida amb una nova filosofia: “Durant pràcticament tota la meva vida no m’he cuidat res a mi mateixa, he cuidat molt més als altres”, apuntava davant els micròfons d’Europa Press. Es podria dir, llavors, que ha trobat també aquest suport en la seva actual relació?
Quan va començar la seva història d’amor?
Va ser l’estiu de 2024 quan van començar a circular les primeres imatges de la parella. La portada de la revista Semana es faria amb aquesta exclusiva, en què parlaven de la nova felicitat de Malú. “La cantant, després de separar-se d’Albert Rivera, torna a somriure al costat d’un membre del seu equip”, es podia llegir sota la imatge de la parella amb les mans agafades.
Tot i que el perfil del seu xicot sempre ha estat una mica més anònim que el de la cantant, amb els mesos els seguidors els han pogut veure una mica més públics a les xarxes socials. Això sí, sense grans declaracions obertes, però mostrant una primera imatge d’Ángel a les xarxes socials per celebrar el seu aniversari el passat mes de març.
La seva vida en un xalet de Madrid
Segons Vanitatis, després de passar cert temps i consolidar la relació, la convivència és una realitat. Ell s’ha instal·lat a la casa de Malú a Madrid, un xalet exclusiu de dues plantes situat a Majadahonda, a la zona nord de Madrid. A més a més, si fem cas a les informacions recollides, el seu xicot ja està molt implicat en la família de l’artista, que “l’ha acollit amb naturalitat”. També se l’ha pogut veure formant part de la vida quotidiana i els plans amb la petita Lucía, la filla que va tenir Malú amb Albert Rivera. Tot aquest seguit d’informacions, per tant, indiquen que Malú es troba en una etapa d’allò més dolça, feliç amb la seva parella, l’estabilitat i els seus projectes professionals com ser una de les coachs de La Voz.