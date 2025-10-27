La mediática relación de Malú y Albert Rivera ya forma parte del pasado. Una historia de amor que llenó páginas y portadas de las revistas del corazón porque era una unión totalmente inesperada para todos. El pasado 2024, cuando hacía un año y medio que la pareja había decidido separar sus caminos, salían a la luz las primeras informaciones del nuevo novio de la cantante, un miembro de su equipo a quien los paparazzis habían captado al lado de la artista. Fue la revista Semana quien habló de este amigo especial y que ahora, ya es uno más de la familia. ¿Cómo es la etapa actual de Malú? Relación estable, vida familiar con su novio y un chalet compartido en Madrid.

La etapa de estabilidad de Malú: ¿cómo es su nueva vida?

Como decíamos, la relación con el expolítico fue un tema que dio mucho de qué hablar. Tras la ruptura, Malú recuperó la ilusión con su actual novio Ángel, un técnico de producción que forma parte del equipo que acompaña a Malú durante sus giras de conciertos. La revista Vanitatis ofrece algunos detalles de esta etapa vital que vive la artista con su pareja. Según las imágenes que habría conseguido el citado medio, han podido captar a la pareja paseando tranquilamente, unas fotos que «demuestran la cotidianidad de la vida de la cantante y su novio». Indican que desde el pasado verano habrían comenzado su convivencia y que «pocas personas los reconocen en su vida diaria, doméstica y sencilla». Así pues, parece que Malú ahora se toma la vida con una nueva filosofía: «Durante prácticamente toda mi vida no me he cuidado nada a mí misma, he cuidado mucho más a los demás», apuntaba ante los micrófonos de Europa Press. ¿Se podría decir, entonces, que ha encontrado también ese apoyo en su actual relación?

¿Cuándo comenzó su historia de amor?

Fue el verano de 2024 cuando comenzaron a circular las primeras imágenes de la pareja. La portada de la revista Semana se haría con esta exclusiva, en la que hablaban de la nueva felicidad de Malú. «La cantante, tras separarse de Albert Rivera, vuelve a sonreír junto a un miembro de su equipo», se podía leer bajo la imagen de la pareja con las manos agarradas.

Aunque el perfil de su novio siempre ha sido un poco más anónimo que el de la cantante, con los meses los seguidores los han podido ver un poco más públicos en las redes sociales. Eso sí, sin grandes declaraciones abiertas, pero mostrando una primera imagen de Ángel en las redes sociales para celebrar su cumpleaños el pasado mes de marzo.

Su vida en un chalet de Madrid

Según Vanitatis, tras pasar cierto tiempo y consolidar la relación, la convivencia es una realidad. Él se ha instalado en la casa de Malú en Madrid, un chalet exclusivo de dos plantas situado en Majadahonda, en la zona norte de Madrid. Además, si hacemos caso a las informaciones recogidas, su novio ya está muy implicado en la familia de la artista, que «lo ha acogido con naturalidad». También se le ha podido ver formando parte de la vida cotidiana y los planes con la pequeña Lucía, la hija que tuvo Malú con Albert Rivera. Todo este conjunto de informaciones, por tanto, indican que Malú se encuentra en una etapa de lo más dulce, feliz con su pareja, la estabilidad y sus proyectos profesionales como ser una de las coachs de La Voz.