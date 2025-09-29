¿Se ha operado Malú? Una experta analiza el antes y después de su rostro

Malú ha generado mucho revuelo con las últimas fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram, ya que se la ve con un rostro más liso y con las facciones diferentes a los últimos años. Se ha comentado hasta el aburrimiento la posibilidad de que haya pasado por quirófano para retocarse, algo que muchos expertos dan por hecho al analizar las imágenes en cuestión. Ahora ha sido la revista Semana la que ha tratado este tema de la mano de una experta en cirugía estética llamada Marta García, responsable de unos centros de retoques en Oviedo.

Desde la revista se han fijado que la cantante aparece con «la imagen más estilizada«, con las facciones «más marcadas» y los labios «definidos«. Todo esto les lleva a preguntarse qué se ha hecho exactamente y cuánto dinero ha pagado. La bajada de peso favorece que se le vea un rostro más anguloso, lo que provoca que los retoques se noten más: «Se nota más la definición de mandíbula y de cuello«, dice esta experta sobre esta apariencia artificial.

A los 43 años, la artista se habría dejado cautivar por el bisturí y esto se ve reflejado en la piel «luminosa» y «la estructura y el volumen de los labios definidos». Todo esto hace pensar en un mantenimiento estético «preventivo» y una rutina cosmética diaria que favorece que se le vea la piel luminosa con buena densidad. ¿Qué cree que se ha hecho, entonces? Se habría realizado una armonización mandibular y de mentón con ácido hialurónico, dice, todo con una radiofrecuencia fraccionada y el tratamiento de HIFU que tan de moda está entre las famosas que quieren luchar contra el paso del tiempo.

¿Malú, con la nariz y los párpados operados?

Tener estos labios tan definidos solo se consigue con la combinación de ácido hialurónico de baja y media densidad, dice, todo trabajando la hidratación y el perfilado. También considera que el pómulo está más proyectado de lo normal, de la misma manera que la mirada está descansada. Más pistas de que Malú se habría aplicado ácido hialurónico en esta parte del rostro. ¿Lo más destacable? Que en fotos antiguas no se le ve el párpado superior tan abierto como ahora: «Ahora tiene más superficie visible que antes«. Una posibilidad es que se haya hecho un lifting de cejas, una opción que puede hacerse en quirófano o con hilos. Sea como sea, el resultado es muy evidente si lo comparamos con fotos antiguas.

Por otro lado, esta experta señala la nariz como el punto de su rostro que más demuestra que se ha retocado. Siempre había presentado un dorso más ancho y con pequeñas irregularidades como la punta caída. Ahora, sin embargo, la punta de la nariz es más estrecha y proyectada: «Se ve claramente un retoque de nariz, un cambio que es coherente con una rinoplastia que encaja dentro de una estrategia global de armonización«. Gracias a una técnica de maquillaje diferente, que ahora refuerza más el contouring para insistir en esta idea de marcar los pómulos, ha conseguido que el rostro se vea más rejuvenecido. Muy operada o simplemente retocada, parece que ella se ve mejor después de estos cambios faciales.