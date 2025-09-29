S’ha operat Malú? Una experta analitza l’abans i el després de la seva cara

Malú ha generat molt rebombori amb les últimes fotografies que ha compartit en el seu perfil d’Instagram, ja que se la veu amb una cara més llisa i amb les faccions diferents als últims anys. S’ha comentat fins a l’avorriment la possibilitat que hagi passat per quiròfan per retocar-se, cosa que molts experts donen per fet quan analitzen les imatges en qüestió. Ara ha estat la revista Semana la que ha tractat aquest tema de la mà d’una experta en cirurgia estètica anomenada Marta García, responsable d’uns centres de retocs a Oviedo.
Des de la revista s’han fixat que la cantant apareix amb “la imatge més estilitzada“, amb les faccions “més marcades” i els llavis “definits“. Tot això els porta a preguntar-se què s’han fet exactament i quants diners ha pagat. La baixada de pes afavoreix que se li vegi una cara més angulosa, el que provoca que els retocs es notin més: “Es nota més la definició de mandíbula i de coll“, diu aquesta experta sobre aquesta aparença artificial.
Als 43 anys, l’artista s’hauria deixat captivar pel bisturí i això es veu reflectit en la pell “lluminosa” i “l’estructura i el volum dels llavis definits”. Tot això fa pensar en un manteniment estètic “preventiu” i una rutina cosmètica diària que afavoreix que se li vegi la pell lluminosa amb bona densitat. Què creu que s’ha fet, llavors? S’hauria realitzat una harmonització mandibular i de mentó amb àcid hialurònic, diu, tot amb una radiofreqüència fraccionada i el tractament d’HIFU que tan de moda està entre les famoses que volen lluitar contra el pas del temps.
Malú, amb el nas i les parpelles operades?
Tenir aquests llavis tan definits només ho aconsegueixes amb la combinació d’àcid hialurònic de baixa i mitja densitat, diu, tot treballant la hidratació i el perfilat. També considera que el pòmul està més projectat del normal, de la mateixa manera que la mirada està descansada. Més pistes que Malú s’hauria aplicat àcid hialurònic en aquesta part de la cara. El més destacable? Que en fotos antigues no se li veu la parpella superior tan oberta com ara: “Ara té més superfície més visible que abans“. Una possibilitat és que s’hagi fet un lífting de celles, una opció que pot fer-se a quiròfan o amb fils. Sigui com sigui, el resultat és molt evident si el comparem amb fotos antigues.
Per una altra banda, aquesta experta assenyala el nas com el punt de la seva cara que més demostra que s’ha retocat. Sempre havia presentat un dors més ample i amb petites irregularitats com la punta caiguda. Ara, però, la punta del nas és més estreta i projectada: “Es veu clarament un retoc de nas, un canvi que és coherent amb una rinoplàstia que encaixa dins d’una estratègia global d’harmonització“. Gràcies a una tècnica de maquillatge diferent, que ara reforça més el contouring per insistir en aquesta idea de marcar els pòmuls, ha aconseguit que el rostre es vegi més rejovenit. Molt operada o simplement retocada, sembla que ella es veu millor després d’aquests canvis facials.