Malú ha dejado a todos helados con la historia personal que ha compartido durante la entrevista en El Hormiguero de este lunes. La exitosa cantante estuvo apartada de los escenarios durante bastante tiempo por culpa de un problema físico, pero también le afectó el mal momento psicológico que ha atravesado. Después de tres años en terapia, ahora se ve mejor porque considera que ha dejado de «sobrecargar su mente» y ha «colocado» todo lo que no estaba en su lugar. El camino hasta este punto no ha sido fácil, según su testimonio.

«Cuando estaba a punto de actuar, tenía la sensación de que no lo haría tan bien. Creía que, algún día, los fans se darían cuenta de que no canto tan bien como creen. Sentía que merecía que ese momento llegara y tenía la sensación constante de que estaba mintiendo«, ha reconocido. Dice la artista que luchaba consigo misma para intentar superarse y que eso era «horrible»: «Luchar contra esto es horrible, tenía una presión muy fuerte encima y sentía que no era mérito mío que los estadios se llenaran«.

Ahora, por primera vez, nota que está «en paz» porque cree en ella como cantante «por primera vez en toda mi vida». Tenía muchas capas frente a ella y «no me dejaba ver», pero la ayuda profesional le ha ido muy bien.

La cantante ha sorprendido mucho con lo que ha sacado a la luz | Antena 3

Malú habla de las rupturas en una entrevista muy sincera en El Hormiguero

La cantante también ha hablado sobre rupturas en este ejercicio de transparencia que ha realizado. Se habló mucho del final de su historia de amor con Albert Rivera, pero ¿qué piensa ella? «Muchas veces nos pasa que conocemos a alguien y, con el tiempo, vas conociendo a otra persona y eso genera dudas y miedo. Esta es una situación compleja de la que sabes que debes salir, pero tienes miedo de hacerlo. Ante esto, tienes la opción de rendirte o atreverte«. ¿Está lanzando una indirecta? ¿Uno de los dos ya había conocido a la pareja actual cuando aún no habían roto y eso hizo que abrieran los ojos sobre su relación?

En su caso, Malú confiesa que cree que es más difícil «saber decir adiós a tiempo» que continuar luchando por una relación: «La tendencia que tenemos es intentar luchar y volver a aquel momento en el que todo era diferente. Saber cuándo debes rendirte y salir de allí es lo más complicado«. Ese momento en que sabes, dentro de ti, que debes cambiar: «A veces, luchamos contra nuestra intuición y es absurdo porque, muchas veces, la respuesta está dentro de nosotros».

¿Qué ha explicado Malú en la entrevista con Pablo Motos? | Antena 3

El peor momento de Malú, cuando no podía mirarse al espejo

Malú siempre acostumbra a ser muy sincera en las entrevistas que concede. En una de las últimas, de hecho, confesó a Vicky Martín Berrocal que es la persona «más insegura» de todo el universo: «Fuera del escenario me hago pequeñita y tengo una exigencia muy enfermiza que ha hecho que me haga daño a mí misma».

Por culpa de esta autoexigencia, de hecho, acabó sufriendo trastornos alimentarios: «Comía menos, me obsesionaba por estar delgada y la cosa se fue de mis manos». ¿La medida que más le ayudó? Quitar todos los espejos de su casa, así de radical: «No quería ver constantemente mi imagen». La vida de Malú no ha sido tan bonita como puede parecer desde fuera, eso queda claro.