Manel Fuentes està rebent per totes bandes arran de les fortíssimes acusacions que ha fet contra ell Jofre Llombart. No és poca cosa que qui fos coordinador d’El Matí de Catalunya Ràdio t’acusi directament d’assetjar-lo a la feina, una denúncia que se suma a la que ja havien fet d’altres contra el presentador de Tu cara me suena. Fa anys que és vox populi, a dins de la professió, però tot canvia quan això es fa públic. I, prova d’això, que la xarxa s’hagi sacsejat de valent aquests últims dies… De fet, són cada vegada més els testimonis que lamenten haver patit la mateixa situació amb l’estrella d’Antena 3.
“El 2009-2010 vaig patir un cas d’assetjament laboral per part de Manel Fuentes“, clama Jofre Llombart en una entrevista molt valenta a Focus. En el temps que van treballar junts, el comportament de Manel Fuentes el va fer patir: “Avui m’enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui t’esbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t’amenaço que no tornaràs a trobar feina en aquest sector si depèn de mi”. Una autèntic mareig al que Llombart li posa un nom: “Aquesta muntanya russa no la saps gestionar bé si no tens eines. El maltractament és tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa“.
L’ambient laboral que hauria generat Manel Fuentes era realment desagradable amb “amenaces“, “insults“, “maltractament“, “mal humor” i “ghosting“. I molts es preguntaran com és que no ho ha denunciat fins ara, però és que no és tan fàcil: “Les víctimes no parlen quan volen, les víctimes parlem quan podem”. I és que, en una situació així, tens por “de represàlies” o a la “incomprensió”: “Jo no vaig denunciar perquè no m’hi vaig veure amb cor“, confessa el periodista.
A tot això, hem de sumar que Manel Fuentes no és un comunicador qualsevol sinó que gaudeix d’una trajectòria televisiva espectacular. No és fàcil acusar-lo d’una cosa així, però Jofre Llombart ha reunit valor de la mateixa manera que va fer en el seu moment Marta Romagosa, la presentadora de La nit dels ignorants, en una entrevista igual de valenta a l’ARA.
Crítiques ferotges cap a Manel Fuentes després del testimoni de Jofre Llombart
La xarxa s’ha omplert de missatges de suport cap al Jofre i ell ha volgut agrair-ho: “Moltes gràcies a tothom que m’ha enviat missatges plens d’estima aquests dies. L’assetjament laboral és un mal massa estès, que no avisa, que es detecta tard, i que es cura lent. Per això penso que un altre lideratge i gestió d’equips és possible“, insisteix.
Hi ha hagut moltíssima gent anònima que ha aplaudit la valentia del periodista. A Instagram mateix, per exemple, en trobem uns quants exemples: “Que valent, Jofre! Abraçada ben forta”, “Conec gent que ha treballat amb el Fuentes que m’explica el mateix, és un maltractador de manual. Les històries que expliquen són per flipar“, “Bravo per veure-ho, per no reproduir-ho, per explicar-ho de forma tan clara i per fer-ho públic. S’ha de ser molt valent per fer-ho tot“, “Felicitats, Jofre, un gran acte de valentia. Tens tot el meu suport”, “Això és bo que es digui i que es donin noms“, “Important denunciar, cal fer-ho sempre i quan s’està preparat. No és la primera persona que explica això del Manel Fuentes. Em va sorprendre molt, però m’ho crec” o “Un secret a veus que per fi s’està començant a explicar obertament i amb noms i cognoms” en són només alguns.
I altres testimonis aporten el seu granet de sorra: “Em sap molt greu que passessis per això i ets valent per exposar-ho. Molts hem passat pel mateix amb la mateixa persona i hauríem d’haver alçat la veu. En el meu cas jo tenia 19 anys i no vaig saber veure què m’estava fent. Una abraçada, Jofre“.
També hi ha hagut personatges coneguts que han dit la seva en aquesta polèmica. Un dels missatges més esperats, precisament el de l’altra periodista que va denunciar públicament el tracte rebut per Manel Fuentes: “El dolor continua 16 anys després. Gràcies, Jofre, per explicar-ho amb totes les paraules“, aplaudeix Marta Romagosa. També hi ha qui ho aprofita per comparar-ho amb el seu cas, com Quim Morales: “Doncs res, aquí esperant que 3Cat i Catalunya Ràdio dediquin especials, reportatges amb experts i tertúlies sobre les declaracions de Jofre Llombart. No voldria ser l’únic que ha rebut aquest tracte, tot i no tenir poder, ni diners, ni contactes ni l’opció de desmentir acusacions molt greus en igualtat de condicions. Suposo que no trigaran gaire”.
El dolor continua 16 anys després. Gràcies @jofrellombart per explicar-ho amb totes les paraules🙏🏻❤️🩹 https://t.co/hgJCpPxqwl— Marta Romagosa (@Romagosamarta) September 21, 2026
Doncs res. Aquí, esperant que @som3cat, @3CatInfo i @CatalunyaRadio et al. dediquin especials, reportatges amb experts i tertúlies sobre les declaracions de Jofre Llombart.— Quim Morales Prat (@Quimkong) September 22, 2026
No voldria ser l'únic que ha rebut aquest tracte, tot i no tenir poder, ni diners, ni contactes, ni… pic.twitter.com/To7YH9MYRN
Una polèmica que deixa en molt mal lloc Manel Fuentes, que opta pel silenci.