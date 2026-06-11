Malú és una altra persona ara que ha deixat enrere l’època més complicada de la seva vida. La cantant ha ressorgit i ho ha celebrat amb la publicació de Quince, un dels discos més especials de la seva carrera tal com ha reconegut en una entrevista molt sincera a El Hormiguero. No és la primera vegada que diu que ha arribat a tocar fons, però no l’havíem sentit mai donar tants detalls de l’ansietat i els problemes de salut mental que ha hagut d’afrontar. De fet, confessa haver-ho passat “molt malament” perquè ha “patit” molt: “He estat tota la vida pensant que no sabia cantar i que estava mentint a tothom“. No ajuda que s’hagi creat un personatge per quan pujava a l’escenari: “He estat tota la vida darrere d’ella, ja que jo era una persona tímida i insegura. Quan perdia el control m’ofegava en ansietat“.
La bombolla va esclatar el 2018, ha explicat ara, quan a haver d’aturar-ho tot per culpa d’una lesió en el turmell: “Va ser un drama cancel·lar la gira perquè vaig deixar molta gent sense feina i els fans sense concerts. Quan va passar el soroll i vaig quedar-me en silenci, vaig aparcar Malú molt de temps. Quan vaig haver de tornar, no la trobava i vaig tenir una crisi perquè sentia que no podria tornar a cantar”.
Amb moltíssima ansietat, por i sense poder dormir; no va ser una època fàcil: “Em vaig adonar que estava malament des de feia anys“. Va ser en aquell moment que Malú va començar a anar a teràpia, el que creu que l’ha salvat: “M’ha canviat la vida i ara soc superfeliç“, ha assegurat. L’artista havia patit molts problemes d’autoestima en el passat, fins al punt que no creia ser ella qui cantava en el primer disc que va treure: “Li vaig dir a la meva mare que havia començat a cantar per evitar anar a escola, que jo no sabia cantar“.
El pitjor moment de vergonya de Malú a sobre de l’escenari
En aquesta entrevista, Malú també ha tret a la llum un dels moments que més vergonya ha passat a sobre de l’escenari. No s’ho esperava, però Pablo Motos ha aprofitat la confiança que es tenen per comentar en directe què va passar: “Sé que, un dia, vas arribar al concert inflada perquè vas menjar bastant abans de l’actuació”. La cosa és que, quan tocava fer l’agraïment, va sortir-li un profit. Ara, un temps després, ho ha reproduït amb humor: “Em va sortir una mica més d’aire del previst i va ser una mica tens“.
En aquell moment, Malú assegura que va voler “morir-se” perquè va sentir molta vergonya. Se li havia escapat un rot en directe davant dels seus fans. El públic va tranquil·litzar-la perquè van voler restar-li importància: “Van començar a corejar És humana!“.
Unes confessions que hauran agradat als seus seguidors, que sempre aplaudeixen veure-la a televisió amb tantes ganes de parlar.