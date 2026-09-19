Xavi Coral es presentador en TV3 desde hace muchos años y, por eso, muchos de los televidentes tienen la sensación de que lo conocen de toda la vida. De su vida personal se saben pocas cosas, no obstante, pero este hermetismo se ha roto un poco gracias a la entrevista que ha concedido al No ho sé de RAC1. Y es que, en esta ocasión, su compañero de micrófono no ha sido un periodista… sino un miembro de su familia. Los oyentes de la emisora han reído a carcajadas al escucharlo sincerarse con alguien muy similar a él físicamente, su hermano Jordi. Sus vidas no pueden ser más diferentes, sobre todo porque se dedican a dos trabajos que no tienen nada que ver.

En esta conversación faltaba Glòria, la hermana mayor, con quien tienen una relación estupenda pero nunca han tenido tanta complicidad con ella como la han tenido entre ellos: “Ella siempre ha sido más tímida y discreta que nosotros, pero nos obligaba a jugar a muñecas con ella cuando éramos pequeños. Hasta que hubo un momento en que nos rebelamos y decidimos que dejaríamos de hacerlo”.

A pesar de ello, forman una familia en la que todos están “muy bien avenidos”, aunque no están unos encima de otros: “Mis padres no son de aquellos que quieran reunir a todos en la mesa cada fin de semana, además”. Eso sí, tienen “mucho contacto continuado” y hablan mucho: “Vivimos muy cerca y nos encontramos a menudo por el barrio”. En verano no son de esos que hacen las vacaciones familiares juntos, sobre todo porque Jordi se pasa todo el verano en la montaña y Xavi, en el mar.

Solo tienen un año y medio de diferencia, pero los hermanos no pueden ser más diferentes. Mientras que la madre es más seria, ordenada y metódica como Xavi, el padre es de aquellos que quieren ser felices y despreocupados como Jordi. ¿Otras diferencias que han comentado? Que a Xavi no le gusta dar abrazos ni besos, mientras que él siempre lo está haciendo: “Es un poco arisco”. Jordi ha sido el más travieso, de esos que se subían por todas partes, mientras que Xavi era el tranquilo siempre. El yin y el yang.

¿De qué trabaja el hermano de Xavi Coral?

Tampoco trabajan de lo mismo, los hermanos Coral, ya que Jordi es bombero y está especializado en la montaña porque forma parte de los GRAE. Él, que siempre ha sido muy inquieto, terminó los estudios sin saber muy bien qué hacer y le recomendaron hacer INEF y, allí, conoció gente del cuerpo de bomberos. Trabajó de auxiliar forestal en verano y descubrió que quizás esa era su salida, ya que vivir en la montaña era su pasión. Se presentó a las oposiciones y, después de seis años de bombero, en 2006 pudo entrar en los GRAE.

No sorprendió que hiciera esta elección, en casa, pero la madre lo vivió de una manera muy diferente: “Pensó que estaría todo el día sufriendo”. Cuando Xavi Coral ha tenido que explicar en el TN algún rescate que se ha hecho en la montaña, dice que siempre se ha fijado en si encontraba a su hermano en las imágenes. Uno tan deportista y, el otro, con un rechazo a moverse que le viene de lejos: “Nunca me ha gustado hacer deporte y nunca he sabido hacer nada de eso, lo hacía obligado… hasta que reconocí que no era ágil y que no quería hacer nada de aquello”.

El hermano de Xavi Coral saca a la luz intimidades del presentador | Instagram

El hermano bombero dice que nunca ha dado demasiada importancia a tener un hermano famoso, de la misma manera que la madre siempre lo ha vivido con mucha naturalidad: “Yo creo que nunca ha salido de ella decirle a alguien que es mi madre. Y, de hecho, si alguien lo dice delante de más personas, ella intenta cambiar de tema. Eso me ha ido muy bien, que nunca haya mitificado que salga en televisión o que haya dado más valor a lo que hago yo. Eso me ha ayudado a tener los pies más en la tierra”. Un presentador de quien han salido detalles familiares a la gente.