Xavi Coral és presentador a TV3 des de fa un munt d’anys i, per això, molts dels teleespectadors tenen la sensació que el coneixen de tota la vida. De la seva vida personal se saben poques coses, per això, però aquest hermetisme s’ha trencat una mica gràcies a l’entrevista que ha concedit al No ho sé de RAC1. I és que, en aquesta ocasió, el seu company de micròfon no ha estat periodista… sinó un membre de la seva família. Els oients de l’emissora han rigut de valent en sentir-lo sincerar-se amb algú molt similar a ell físicament, el seu germà Jordi. Les seves vides no poden ser més diferents, sobretot perquè es dediquen a dues feines que no tenen res a veure.
En aquesta conversa hi faltava la Glòria, la germana gran, amb qui tenen una relació estupenda però mai no han tingut tanta complicitat amb ella com han tingut entre ells: “Ella sempre ha estat més tímida i discreta que nosaltres, però ens obligava a jugar a nines amb ella quan érem petits. Fins que va haver-hi un moment en què ens hi vam rebel·lar i vam decidir que deixaríem de fer-ho”.
Malgrat això, formen una família en la que tots estan “molt ben avinguts”, encara que no estan els uns a sobre dels altres: “Els meus pares no són d’aquells que vulguin reunir tots a taula cada cap de setmana, a més a més”. Això sí, tenen “molt de contacte continuat” i parlen molt: “Vivim molt a prop i ens trobem sovint pel barri”. A l’estiu no són d’aquests que fan les vacances familiars junts, sobretot perquè el Jordi es passa tot l’estiu a la muntanya i el Xavi, al mar.
Només tenen un any i mig de diferència, però els germans no poden ser més diferents. Mentre que la mare és més seriosa, ordenada i metòdica com el Xavi, el pare és d’aquells que volen ser feliços i despreocupats com el Jordi. Altres diferències que han comentat? Que al Xavi no li agrada fer abraçades ni petons, mentre que ell sempre ho està fent: “És una mica esquerp”. El Jordi ha estat el més entremaliat, d’aquells que s’enfilaven per tot arreu, mentre que el Xavi era l’aturadet sempre. El yin i el yang.
De què treballa el germà de Xavi Coral?
Tampoc no treballen del mateix, els germans Coral, ja que el Jordi és bomber i està especialitzat en la muntanya perquè forma part dels GRAE. Ell que sempre ha estat molt inquiet sempre, va acabar els estudis sense saber ben bé què fer i li van recomanar fer INEF i, allà, va conèixer gent del cos de bombers. Va fer d’auxiliar forestal a l’estiu i va descobrir que potser era aquella la seva sortida, ja que viure a la muntanya era la seva passió. Es va presentar a les oposicions i, després de fer sis anys de bomber, el 2006 va poder entrar als GRAE.
No va estranyar que fes aquesta tria, a casa, però la mare va viure-ho d’una manera molt diferent: “Va creure que estaria tot el dia patint”. Quan el Xavi Coral ha hagut d’explicar al TN algun rescat que s’ha fet a la muntanya, diu que sempre s’ha fixat en si trobava el seu germà a les imatges. Un tan esportista i, l’altre, amb un rebuig a moure’s que li ve de lluny: “No m’ha agradat mai fer esport i mai no he sabut fer res de tot això, ho feia obligat… fins que vaig reconèixer que no era àgil i que no volia fer res de tot allò”.
El germà bomber diu que mai no ha donat massa importància a tenir un germà famós, de la mateixa manera que la mare sempre ho ha viscut amb molta naturalitat: “Jo crec que mai no ha sortit d’ella dir-li a algú que és la meva mare. I, de fet, si algú ho diu davant de més persones, ella intenta canviar de tema. Això m’ha anat molt bé, que mai no hagi mitificat que surti a televisió o que hagi donat més valor al que faig jo. Això m’ha ajudat a tenir els peus més a terra”. Un presentador de qui han sortit detalls familiars a la gent.