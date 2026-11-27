La gala dels Premis Ondas ha tingut un fort accent català, en part gràcies a una Juliana Canet que ha acabat sent-ne la protagonista indiscutible. Els tres integrants de Que no surti d’aquí, el programa de tafaneries de Catalunya Ràdio, han pujat a l’escenari per rebre el guardó a millor idea radiofònica. El que pocs s’esperaven era que la més jove dels tres acabaria oferint un discurs reivindicatiu a favor de la nostra llengua i molt crític amb la situació que travessa el país. Els aplaudiments del públic, que no destaca especialment per la seva catalanor, han estat ben escassos i això l’honra encara més.
“Estem especialment satisfets d’haver fet tot aquest camí íntegrament en català. La llengua és l’ànima d’un país i mereix totes les atencions possibles, com deia Mercè Rodoreda, especialment si vius en un país com el nostre, un país colonitzat i ocupat des de fa segles“, ha engegat Juliana Canet amb una contundència que pocs són capaços de demostrar.
“En aquest context, posar-se cada dia davant d’un micròfon i parlar català o fer-ho en el teu dia a dia i aquí mateix ara és un acte d’alliberament i és una manera de dir que no és tan fàcil trepitjar-nos. I no ho dic en to de víctima o derrotista, sinó des de la màxima esperança”, reflexiona. “Ausiàs March ja parlava català el segle XV i nosaltres seguim parlant-lo. Visca Catalunya lliure“, ha finalitzat amb el cap ben alt.
Bravo la Juliana Canet aquí 👏👏 https://t.co/hNnC2jsANE— Guillem Andrés (@GuillemAndres) November 26, 2026
Els tres presentadors han compartit l’agraïment des de l’escenari. Marta Montaner ha definit l’espai com “un programa de crònica social i un grup d’amics que s’intenten fer companyia i també fer companyia als altres”, mentre que el seu company Roger Carandell ha volgut agrair la confiança dels oients i també dels treballadors de Catalunya Ràdio: “Tenim una ràdio pública en aquest país que és increïble, així que conservem-la i cuidem-la moltíssim“.
Pocs aplaudiments per a Juliana Canet a l’escenari, però molts a les xarxes socials
Juliana Canet no ha rebut un suport gaire clamorós a sobre de l’escenari, però que hagi trepitjat amb tanta força ha agradat moltíssim la gent de casa. El seu coratge i el seu compromís total amb el país han donat ales a molts per aplaudir-la a través de les xarxes socials, avui totalment rendides a ella i la seva fermesa: “Juliana Canet tenia una oportunitat als Ondas i l’ha aprofitada, ella ha decidit fer història i treure l’artilleria pesant“.
Juliana Canet tenia una oportunitat als Ondas i l’ha aprofitada, ella ha decidit fer historia i sacar la artilleria pesada— Andaira 🎺 (@BigA10090) November 26, 2026
No he escoltat mai el programa que fa Juliana Canet. Però he escoltat el discurs que ha fet a la Gala dels Premis Ondas i s’ha guanyat el meu cor. Davant d’un auditori ple de nyordos. Més gent compromesa amb el seu país fa falta als mitjans de comunicació i faràndula.— Beltrán Calarga (@Paulhart1973) November 26, 2026
Juliana Canet estructuríssima d’Estat #PremiosOndas— geor giner (@lediscourse) November 26, 2026
“No em cau massa bé, però aquí ovació absoluta i discurs brillant“, “Em trec el barret, bravo“, “Totalment d’acord amb ella al 100%“, “Reina de Catalunya ja“, “Entre el públic n’hi ha que no aplaudeixen. Em sembla que la Juliana ha arribat al moll de l’os!“, “Impecable” i “Discurs perfecte” són només alguns dels molts missatges que s’han escrit en aquesta línia.
Toni Soler agraeix el premi Ondas a Polònia
L’altre gran reconeixement de la nit per a 3Cat ha estat per a l’especial del Polònia pels seus 20 anys a TV3, que ha rebut el Premi Ondas al millor programa d’entreteniment. El jurat ha reconegut les dues dècades de trajectòria del format, la seva aposta per l’humor i la sàtira política en català i la seva capacitat de transcendir l’àmbit català.
Toni Soler ha recollit el guardó amb la satisfacció de veure reconeguda la continuïtat d’un programa que ja forma part de la història de la televisió catalana: “Ara rebo aquest premi amb una mica menys de nervis, però amb la mateixa il·lusió, perquè compta molt per a un programa de televisió la permanència i la durabilitat””, ha explicat.
Una nit molt bona per a 3Cat i també per a la llengua catalana, la que han defensat des d’un escenari cada vegada més reivindicatiu.