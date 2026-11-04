Els premis Ondas d’aquest 2026 han premiat un bon grapat de catalans. El pròxim 26 de novembre, el Gran Teatre del Liceu s’omplirà de cares tan conegudes com Toni Soler, Berto Romero, Jordi Basté, Rosalía, Ràdio 4 o els presentadors del Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio. Tots ells han guanyat una de les categories en les que estaven nominats, una llista de premiats que ha pronunciat una altra de la terra com és Gemma Nierga.
El programa de safareig de Catalunya Ràdio ha fet història i poden presumir d’haver estat seleccionats com la millor idea radiofònica (exaequo) d’aquesta edició. La reacció de Roger Carandell ha estat molt tendra, qui ha comunicat la notícia des de la redacció a les seves companyes Juliana Canet i Marta Muntaner que no han pogut evitar emocionar-se: “No puc parar de plorar“, ha dit la presentadora.
Cap d’ells no s’ho creia, sobretot perquè la justificació del premi és molt potent: “Són un sòlid exemple de l’evolució de la ràdio i obrir nous camins en els hàbits de consum, especialment entre l’audiència jove, així com el seu interès per combinar l’actualitat i el debat social sense perdre la irreverència amb una estratègia multiplataforma”. Els ha felicitat en directe el presentador de La tarda de Catalunya Ràdio i també Jordi Borda, el director de l’emissora: “No em demanis seny, que estic tan content o més que ells“.
Polònia, Jordi Basté i Ràdio 4 entre els premiats als Ondas
Toni Soler també s’ha mostrat molt content pel reconeixement que ha rebut el Polònia, que s’endú el premi a millor programa d’entreteniment per l’especial que van celebrar al Teatre Victòria pels seus 20 anys. Els feliciten per haver “consolidat” un format d’humor durant tant de temps i per haver aconseguit “traspassar les fronteres” de la programació local: “A més a més, la celebració de l’aniversari va aconseguir ser un èxit de convocatòria i líder d’audiència“. En un vídeo d’Instagram, Soler ha volgut agrair els companys a qui el van convèncer a celebrar aquesta gala especial perquè ell no les tenia totes: “I tenien raó. Em posa molt d’acord perquè aquest és el millor programa d’entreteniment en general i no local, com en el seu moment“.
L’equip d’Aquí la Tierra també ha rebut una molt bona notícia quan han sabut que els han guardonat com el millor programa d’actualitat per l’especial que van fer el dia de l’eclipsi. Des de l’equip del jurat dels Ondas consideren que van fer una retransmissió “diferent i intel·ligent” sense oblidar l’entreteniment, la vocació de servei públic, la divulgació científica i la vivència personal.
I Jordi Basté quin premi ha rebut? En el seu cas, els premis Ondas li han atorgat la Menció Especial del jurat en la categoria de Televisió. En el dossier de premsa que ens han fet arribar, justifiquen el premi a Pla Seqüencia perquè creuen que “persevera i demostra que és possible fer un altre tipus d’entrevistes en un format que convida a la conversa”.
També Ràdio 4 s’endú la menció especial del jurat: “Pels seus 50 anys de ràdio, la primera cadena generalista que va emetre íntegrament en català després de la dictadura”. Consideren que és un referent de proximitat i servei públic a dins de l’estructura de Radiotelevisió Espanyola”.
Así ha reaccionado el equipo de #AquílaTierra al recibir el #PremiosOndas de Televisión 2026 al mejor programa de actualidad por el ‘Especial Eclipse’ 👏 Un premio a meses de trabajo de @jacobpetrus1tve, @marcsansa y muchos más ❤️ ¡Felicidades equipo! 🎉 @La1_tve https://t.co/Jd5cIppmSs— Aquí la Tierra (@aquilatierratve) November 3, 2026
Com ha reaccionat Berto Romero al reconeixement?
Berto Romero, per la seva banda, pot estar ben orgullós perquè ell s’endú el premi a millor comunicador pel seu programa El consultorio de Movistar Plus. I atenció perquè Rosalía s’ha colat en la llista de guardonats, també, i no per cap programa de televisió sinó pel seu àlbum LUX. Consideren que ha transformat la publicació d’un disc en un esdeveniment cultural “de gran impacte” que ha acabat mobilitzant audiència a escala global: “El jurat reconeix una estratègia innovadora i valenta que, durant setmanes, va saber generar expectació i mantenir la conversa sobre el projecte”. El premi a la campanya més innovadora de l’any, doncs, per a Sony Music Spain i aquest àlbum. Ella, contenta, ha volgut agrair el reconeixement a través d’Instagram.
La llista la completen Yakarta, de Movistar Plus, que ha estat seleccionada com la millor sèrie de ficció. I Jordi Évole també rebrà estatueta, ja que el seu documental Sidosa ha estat premiat com el Millor Documental de l’any.