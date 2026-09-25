Hi ha gags que funcionen perquè són absurds i n’hi ha que fan més gràcia perquè, al darrere, hi ha una situació que costa poc imaginar que hagi passat de debò. És el cas del nou gag de Polònia sobre les traduccions del català als jutjats, que s’inspira en el desgavell lingüístic del judici a Roger Español per recrear un delirant servei de traducció judicial a càrrec de Julio Carranza, su traductor de confianza. Cal recordar que, durant les primeres sessions del judici contra els agents de la policia espanyola acusats d’haver ferit Español durant el Primer d’Octubre, les acusacions van denunciar problemes amb el servei d’interpretació, fins al punt que els advocats van haver de traduir-se ells mateixos al castellà perquè l’intèrpret no ho feia amb prou solvència.
Partint d’aquesta idea, el gag arranca amb força. “Ets catalanufo i tens que anar al jusgat, però te fa por que no t’entenguin?”, pregunta Carranza. Tot seguit, se’ns mostra un jutge indignat perquè no entén la declaració en català d’un testimoni: “Madre mía, no se entiende nada de lo que dice. Así no hay quien imparta justícia, joder!”. Carranza es presenta com a solució: un traductor que et permetrà defensar-te “en la llengua d’Albert Pla, encara que el jutge sigui d’Almendralejo”.
En una primera escena de judici, una noia explica que “l’acusat em va llençar un got”. Carranza ho converteix en un “godo” i el jutge interpreta que parla d’un alemany. Quan la noia intenta aclarir que es refereix a un got de vidre i que li va fer mal a la cama, la cadena d’errors ja és imparable. Carranza li diu al jutge: “se ve que le hizo mal la cama”, i aquest condemna la noia per colpejar a l’alemany per fer-li malament el llit. La mateixa fórmula es repeteix en un altre cas: un testimoni assenyala un fullet de paper dient que parlava d’una “primera classe gratis”, i Carranza ho converteix en “se lo dijo un duende”.
“1-O lingo”, l’aplicació que tradueix instantàniament
El gag encara guarda un últim cop d’efecte. Carranza recomana una aplicació pròpia per als judicis relacionats amb els “hechs” de l’1 d’octubre: 1-O lingo, una paròdia evident de la popular Duolingo. Hi introdueix la frase “Em van disparar una pilota de goma a la cara” i prem enviar. L’aplicació la tradueix a l’instant: “Me aplicaron un uso proporcional de la fuerza porque me lo estaba buscando haía rato”. “1-O lingo és tan avançat que tradueix directament el que el jutge entén” remata orgullós Carranza.