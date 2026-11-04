Los premios Ondas de este 2026 han premiado a un buen número de catalanes. El próximo 26 de noviembre, el Gran Teatre del Liceu se llenará de caras tan conocidas como Toni Soler, Berto Romero, Jordi Basté, Rosalía, Ràdio 4 o los presentadores del Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio. Todos ellos han ganado una de las categorías en las que estaban nominados, una lista de premiados que ha pronunciado otra de la tierra como es Gemma Nierga.

El programa de chismes de Catalunya Ràdio ha hecho historia y pueden presumir de haber sido seleccionados como la mejor idea radiofónica (exaequo) de esta edición. La reacción de Roger Carandell ha sido muy tierna, quien ha comunicado la noticia desde la redacción a sus compañeras Juliana Canet y Marta Muntaner que no han podido evitar emocionarse: «No puedo parar de llorar«, ha dicho la presentadora.

Ninguno de ellos se lo creía, sobre todo porque la justificación del premio es muy potente: «Son un sólido ejemplo de la evolución de la radio y abren nuevos caminos en los hábitos de consumo, especialmente entre la audiencia joven, así como su interés por combinar la actualidad y el debate social sin perder la irreverencia con una estrategia multiplataforma». Les ha felicitado en directo el presentador de La tarda de Catalunya Ràdio y también Jordi Borda, el director de la emisora: «No me pidas sensatez, que estoy tan contento o más que ellos«.

Polònia, Jordi Basté y Ràdio 4 entre los premiados en los Ondas

Toni Soler también se ha mostrado muy contento por el reconocimiento que ha recibido el Polònia, que se lleva el premio a mejor programa de entretenimiento por el especial que celebraron en el Teatre Victòria por sus 20 años. Les felicitan por haber «consolidado» un formato de humor durante tanto tiempo y por haber conseguido «traspasar las fronteras» de la programación local: «Además, la celebración del aniversario logró ser un éxito de convocatoria y líder de audiencia«. En un vídeo de Instagram, Soler ha querido agradecer a los compañeros que le convencieron para celebrar esta gala especial porque él no las tenía todas: «Y tenían razón. Me satisface mucho porque este es el mejor programa de entretenimiento en general y no local, como en su momento«.

El equipo de Aquí la Tierra también ha recibido una muy buena noticia cuando supieron que han sido galardonados como el mejor programa de actualidad por el especial que hicieron el día del eclipse. Desde el equipo del jurado de los Ondas consideran que hicieron una retransmisión «diferente e inteligente» sin olvidar el entretenimiento, la vocación de servicio público, la divulgación científica y la vivencia personal.

¿Y qué premio ha recibido Jordi Basté? En su caso, los premios Ondas le han otorgado la Mención Especial del jurado en la categoría de Televisión. En el dossier de prensa que nos han hecho llegar, justifican el premio a Pla Seqüencia porque creen que «persevera y demuestra que es posible hacer otro tipo de entrevistas en un formato que invita a la conversación».

También Ràdio 4 se lleva la mención especial del jurado: «Por sus 50 años de radio, la primera cadena generalista que emitió íntegramente en catalán después de la dictadura». Consideran que es un referente de proximidad y servicio público dentro de la estructura de Radiotelevisión Española».

Así ha reaccionado el equipo de #AquílaTierra al recibir el #PremiosOndas de Televisión 2026 al mejor programa de actualidad por el ‘Especial Eclipse’ 👏 Un premio a meses de trabajo de @jacobpetrus1tve, @marcsansa y muchos más ❤️ ¡Felicidades equipo! 🎉 @La1_tve https://t.co/Jd5cIppmSs — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) November 3, 2026

¿Cómo ha reaccionado Berto Romero al reconocimiento?

Berto Romero, por su parte, puede estar bien orgulloso porque él se lleva el premio a mejor comunicador por su programa El consultorio de Movistar Plus. Y atención porque Rosalía se ha colado en la lista de galardonados, también, y no por ningún programa de televisión sino por su álbum LUX. Consideran que ha transformado la publicación de un disco en un evento cultural «de gran impacto» que ha acabado movilizando audiencia a escala global: «El jurado reconoce una estrategia innovadora y valiente que, durante semanas, supo generar expectación y mantener la conversación sobre el proyecto». El premio a la campaña más innovadora del año, pues, para Sony Music Spain y este álbum. Ella, contenta, ha querido agradecer el reconocimiento a través de Instagram.

Berto Romero, premio Ondas al mejor comunicador | Instagram

Rosalía agradece el premio Ondas | Instagram

La lista la completan Yakarta, de Movistar Plus, que ha sido seleccionada como la mejor serie de ficción. Y Jordi Évole también recibirá estatuilla, ya que su documental Sidosa ha sido premiado como el Mejor Documental del año.