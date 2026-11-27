Guerra oberta a la ràdio pública. Ricard Ustrell ha esclatat contra el Consell Professional de Catalunya Ràdio arran de la polèmica per l’omissió d’un fragment del discurs de Juliana Canet als Premis Ondas. El director d’El matí de Catalunya Ràdio ha respost amb un extens comunicat —de quatre pàgines i difós a través de les xarxes socials del subdirector del programa, Maiol Roger— en què carrega durament contra Albert Manyà, responsable del Consell, a qui acusa de fer servir l’organisme per qüestionar reiteradament el criteri editorial del programa i de convertir les discrepàncies internes en un “posicionament col·lectiu”.
Ustrell, a més, rebutja frontalment l’acusació de censura, considera el comunicat “profundament partidista, esbiaixat i construït sobre una interpretació interessada dels fets” i defensa que no hi ha hagut cap voluntat política de silenciar Canet. Lluny de limitar-se a aclarir la polèmica, el director del programa i propietari de la productora a través de la qual el fa, La Manchester, aprofita l’escrit per passar comptes amb Manyà, retreure-li la manera de gestionar els desacords i qüestionar que estigui a l’altura de la seva responsabilitat i representi els professionals de l’ofici.
https://t.co/byuIW3FJjM— Maiol Roger (@maiolroger) November 27, 2026
Ustrell s’espolsa les acusacions de censura
L’enrenou prové de les declaracions de Juliana Canet, co-presentadora del programa Que no surti d’aquí, als Premis Ondas, on va reivindicar la llengua i la nació catalana i va descriure Catalunya com un país “colonitzat i ocupat des de fa segles”. Aquesta tarda, el Consell Professional ha denunciat que El matí de Catalunya Ràdio ha escapçat deliberadament la declaració de Canet per ometre precisament aquest fragment. L’equip d’Ustrell ha justificat la retallada per motius relacionats amb la campanya electoral, un argument que el Consell considera il·lògic atès que Canet no és cap candidata ni feia propaganda a favor de ningú. Ustrell s’ha espolsat les crítiques assegurant que Canet va intervenir ahir mateix al programa durant més de vint minuts “amb plena llibertat per expressar el que considerés oportú”, i que aquest mateix divendres s’ha parlat de la viral intervenció als Premis Ondas “cada mitja hora”. “Les opinions no s’han silenciat”, sosté, i considera que l’acusació de censura “no resisteix una mínima anàlisi dels continguts emesos”.
La guerra, a partir d’ara, pública
Però el director d’El Matí, lluny de mossegar-se la llengua, va més enllà i assegura que, després d’haver intentat mantenir les discrepàncies en l’àmbit intern, a partir d’ara canviarà de manera d’actuar. “Si Albert Manyà i el Consell Professional han optat per fer públiques les discrepàncies, a partir d’ara també faré públiques les meves”, etziba. Ustrell lamenta que el seu programa sigui qüestionat reiteradament, reivindica la feina de l’equip i treu pit del debat electoral d’aquest matí entre els candidats catalans al 29-N, que considera un exemple de servei públic i una fita que “no s’havia aconseguit en quaranta anys”. “No em faré enrere davant d’acusacions que considero injustes”, conclou.