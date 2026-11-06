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La Séptima s’estrena amb bona audiència i un debat molt encès a les xarxes
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
06/11/2026 11:11

La Séptima ha arribat a la televisió en obert amb una xifra d’audiència que ha sorprès, fins i tot, als seus responsables. La nova cadena privada -i clarament progressista- ha tancat la primera jornada amb un 3,8% de mitjana a Catalunya que millora, per més del doble, l’objectiu que s’havien marcat. El nou canal, impulsat per l’empresari José Miguel Contreras i el periodista Javier Ruiz, també ha fet un bon debut a Espanya amb un 2,8% de quota de pantalla que la situa com la novena cadena més vista del dia.

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Els hem vist treure’n pit, ja que han aconseguit reunir prop de cinc milions d’espectadors al llarg de la jornada i això no és fàcil. Aquest projecte, que neix amb una orientació progressista i amb la voluntat d’oferir una altra mirada sobre l’actualitat política i social, no ha defraudat i ha combinat informació, anàlisi i debat.

Una de les dades més destacades de la primera jornada és el comportament del canal a Catalunya. Segons les dades territorials facilitades per la consultora Dos30′, La Séptima va aconseguir un 3,8% de quota de pantalla, una xifra que la situa per sobre de la mitjana estatal. El millor resultat territorial va arribar a la Comunitat Valenciana i a La Rioja, per això, on el canal va assolir un 4,4% de quota de pantalla.

Carlos Cuerpo, entrevistat en l'estrena a La Séptima
Carlos Cuerpo, entrevistat en l’estrena a La Séptima

Pel que fa als diferents espais de la graella, les dades de Catalunya situen La última hora, el programa de Javier Ruiz, al capdavant de l’oferta del canal. L’entrevista al ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va aconseguir un 5,4% de quota de pantalla i 75.000 espectadors.

L’estrena de La Séptima, amb incidències tècniques

Més enllà de les audiències, el debut de La Séptima també ha estat marcat per alguns contratemps tècnics. Durant les primeres hores d’emissió, la senyal es va quedar en negre fins a dues vegades, tant a la televisió convencional com a les emissions a través de YouTube i de la pàgina web. A més, un tècnic va aparèixer accidentalment davant de les càmeres durant l’entrevista de Gabriel Rufián amb Sarah Santaolalla. L’equip va reaccionar amb humor a l’anècdota i va arribar a compartir a les xarxes socials el que van batejar com el seu “primer calb en directe”.

Malgrat aquests incidents, Javier Ruiz va encapçalar l’estrena amb un discurs en què va reivindicar els valors del nou projecte: l’honestedat, el periodisme i l’aposta pel directe. La seva petició als espectadors també va marcar les intencions de la cadena: “No ens deixeu convertir-nos en allò que hem vingut a combatre i a canviar”.

Què diuen els teleespectadors de l’estrena de La Séptima?

Les xarxes socials s’han omplert de comentaris a favor i en contra del debut d’aquesta nova televisió. A X (l’antic Twitter) s’ha generat un autèntic debat amb fanàtics que han aplaudit la idea, la qualitat i els continguts d’aquest canal progressista contra els qui creuen que és “indignant” que afavoreixin la imatge del PSOE “sense dissimular”. Entre els defensors, els qui destaquen que el ritme dels programes i els grafismes en el seu primer dia semblin “infinitament més rodats” que els de Telecinco després de tants anys en emissió.

Javier Ruiz és qui més elogis ha rebut, com ja era d’esperar, un “referent” del periodisme espanyol a qui celebren. Ara bé, també Sarah Santaolalla ha agradat molt en la seva estrena com a presentadora: “No paro de plorar per aquest tipus de comentaris, gràcies a tots”, ha dit davant de missatges que alaben la seva professionalitat.

En canvi, també són moltíssims els comentaris crítics amb La Séptima en el seu primer dia de vida. L’acusació més repetida? Que clarament estan “finançats” pel PSOE: “S’ha de tenir estómac per veure només un minut de La Séptima, lo mejorcito del país els donarà audiència“, “La mateixa manipulació. Nova cadena, nova manipulació. Veurem com evolucionen. De moment, horrible”, “Què s’han fumat? Que d’acord que la seva línia editorial està clara, però és massa“, “El millor de La Séptima és que bloquejant-la o esborrant-la et treus de sobre la majoria de vendehumos i vividors del conte del govern” o “A veure si amb sort després del 29N aquest canal desapareix” són només alguns exemples.

Una estrena que no ha deixat indiferent a ningú, això queda clar. Caldrà veure com evoluciona la corba d’audiència i la resposta dels teleespectadors.

Televisió

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