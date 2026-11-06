La Séptima ha arribat a la televisió en obert amb una xifra d’audiència que ha sorprès, fins i tot, als seus responsables. La nova cadena privada -i clarament progressista- ha tancat la primera jornada amb un 3,8% de mitjana a Catalunya que millora, per més del doble, l’objectiu que s’havien marcat. El nou canal, impulsat per l’empresari José Miguel Contreras i el periodista Javier Ruiz, també ha fet un bon debut a Espanya amb un 2,8% de quota de pantalla que la situa com la novena cadena més vista del dia.
Els hem vist treure’n pit, ja que han aconseguit reunir prop de cinc milions d’espectadors al llarg de la jornada i això no és fàcil. Aquest projecte, que neix amb una orientació progressista i amb la voluntat d’oferir una altra mirada sobre l’actualitat política i social, no ha defraudat i ha combinat informació, anàlisi i debat.
Una de les dades més destacades de la primera jornada és el comportament del canal a Catalunya. Segons les dades territorials facilitades per la consultora Dos30′, La Séptima va aconseguir un 3,8% de quota de pantalla, una xifra que la situa per sobre de la mitjana estatal. El millor resultat territorial va arribar a la Comunitat Valenciana i a La Rioja, per això, on el canal va assolir un 4,4% de quota de pantalla.
Pel que fa als diferents espais de la graella, les dades de Catalunya situen La última hora, el programa de Javier Ruiz, al capdavant de l’oferta del canal. L’entrevista al ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va aconseguir un 5,4% de quota de pantalla i 75.000 espectadors.
L’estrena de La Séptima, amb incidències tècniques
Més enllà de les audiències, el debut de La Séptima també ha estat marcat per alguns contratemps tècnics. Durant les primeres hores d’emissió, la senyal es va quedar en negre fins a dues vegades, tant a la televisió convencional com a les emissions a través de YouTube i de la pàgina web. A més, un tècnic va aparèixer accidentalment davant de les càmeres durant l’entrevista de Gabriel Rufián amb Sarah Santaolalla. L’equip va reaccionar amb humor a l’anècdota i va arribar a compartir a les xarxes socials el que van batejar com el seu “primer calb en directe”.
Malgrat aquests incidents, Javier Ruiz va encapçalar l’estrena amb un discurs en què va reivindicar els valors del nou projecte: l’honestedat, el periodisme i l’aposta pel directe. La seva petició als espectadors també va marcar les intencions de la cadena: “No ens deixeu convertir-nos en allò que hem vingut a combatre i a canviar”.
6 de noviembre, un día después del inicio de nuestras emisiones: aquí están nuestros primeros datos de audiencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Lo daremos todo para mejorar cada día. LA SÉPTIMA YA ESTÁ AQUÍ. Nos vemos, en directo, a las 12:00. https://t.co/x9zxEbzdgd— La Séptima TV (@la_septima_tv) November 6, 2026
Hemos hecho nuestro primer calvo en directo https://t.co/qEw6gX1t9Y— La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026
Què diuen els teleespectadors de l’estrena de La Séptima?
Les xarxes socials s’han omplert de comentaris a favor i en contra del debut d’aquesta nova televisió. A X (l’antic Twitter) s’ha generat un autèntic debat amb fanàtics que han aplaudit la idea, la qualitat i els continguts d’aquest canal progressista contra els qui creuen que és “indignant” que afavoreixin la imatge del PSOE “sense dissimular”. Entre els defensors, els qui destaquen que el ritme dels programes i els grafismes en el seu primer dia semblin “infinitament més rodats” que els de Telecinco després de tants anys en emissió.
Javier Ruiz és qui més elogis ha rebut, com ja era d’esperar, un “referent” del periodisme espanyol a qui celebren. Ara bé, també Sarah Santaolalla ha agradat molt en la seva estrena com a presentadora: “No paro de plorar per aquest tipus de comentaris, gràcies a tots”, ha dit davant de missatges que alaben la seva professionalitat.
Para ser el primer día de la cadena, tanto el ritmo de los programas como los grafismos de #LaSéptima parecen infinitamente más rodados que los del último año de Telecinco. https://t.co/6rBcVxsduc— Álvaro Lario (@AlvaroLario) November 5, 2026
Javier Ruiz no solo es un gran presentador y comunicador, es todo un referente del mundo del periodismo en este país. Me alegro enormemente que lidere #LaSeptima y celebro su regreso a la pequeña pantalla. @Ruiz_Noticias https://t.co/yPU0xCTN4K— Berto Molina (@BertoMolina) November 5, 2026
@SarahPerezSanta @victorjuste No tenía dudas, pero como siempre has estado magnifica. Todo el día pasè pegada a la Septima 👏👏— Maria Nieves G (@MNieves15) November 6, 2026
En canvi, també són moltíssims els comentaris crítics amb La Séptima en el seu primer dia de vida. L’acusació més repetida? Que clarament estan “finançats” pel PSOE: “S’ha de tenir estómac per veure només un minut de La Séptima, lo mejorcito del país els donarà audiència“, “La mateixa manipulació. Nova cadena, nova manipulació. Veurem com evolucionen. De moment, horrible”, “Què s’han fumat? Que d’acord que la seva línia editorial està clara, però és massa“, “El millor de La Séptima és que bloquejant-la o esborrant-la et treus de sobre la majoria de vendehumos i vividors del conte del govern” o “A veure si amb sort després del 29N aquest canal desapareix” són només alguns exemples.
El PSOE financia al canal ese nuevo de la séptima, ¿No?— αιβερτ ¡MaKaLiaLF! (@AMakafly) November 6, 2026
Hay que tener estómago para ver un solo minuto del canal La Séptima, lo “mejorcito” del país le dará esa audiencia.— SoyIncorrecto (@IncorrectoSoy) November 6, 2026
Pones la Séptima y sacan encuestas que le dan al FA votos y escaños de otros partidos. La misma manipulación. Nueva cadena,nueva manipulación. Veremos cómo evolucionan. De momento, horrible.— ignaciosuso (@ignaciosuso) November 6, 2026
Oye esto que puta mierda es de verdad jajajajajaaj que coño se han fumado en #LaSeptima. Que vale que su línea editorial está clara, pero es demasiado https://t.co/DP7zMkyr9J— JavierV (@VJC34) November 5, 2026
Lo mejor de LaSéptima es que bloqueándola o borrándola te quitas la mayoría de vendehumos y vividores del cuento del gobierno, así de una y de un plumazo. #magic— Mateo Vargas (@MVAR02) November 6, 2026
@la_septima_tv A ver si con suerte después del 29N este canal desaparece— Javi (@Javiiiii5555) November 5, 2026
Una estrena que no ha deixat indiferent a ningú, això queda clar. Caldrà veure com evoluciona la corba d’audiència i la resposta dels teleespectadors.