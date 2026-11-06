La Séptima ha llegado a la televisión en abierto con un dato de audiencia que ha sorprendido, incluso, a sus responsables. La nueva cadena privada -y claramente progresista- cerró la primera jornada con un 3,8% de media en Cataluña que mejora, por más del doble, el objetivo que se habían marcado. El nuevo canal, impulsado por el empresario José Miguel Contreras y el periodista Javier Ruiz, también ha tenido un buen debut en España con un 2,8% de cuota de pantalla que la sitúa como la novena cadena más vista del día.

Los hemos visto sacar pecho, ya que han logrado reunir cerca de cinco millones de espectadores a lo largo de la jornada y eso no es fácil. Este proyecto, que nace con una orientación progresista y con la voluntad de ofrecer otra mirada sobre la actualidad política y social, no ha defraudado y ha combinado información, análisis y debate.

Uno de los datos más destacados de la primera jornada es el comportamiento del canal en Cataluña. Según los datos territoriales facilitados por la consultora Dos30′, La Séptima consiguió un 3,8% de cuota de pantalla, una cifra que la sitúa por encima de la media estatal. El mejor resultado territorial llegó en la Comunidad Valenciana y en La Rioja, por lo tanto, donde el canal alcanzó un 4,4% de cuota de pantalla.

Carlos Cuerpo, entrevistado en el estreno en La Séptima

En cuanto a los diferentes espacios de la parrilla, los datos de Cataluña sitúan a La última hora, el programa de Javier Ruiz, a la cabeza de la oferta del canal. La entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, logró un 5,4% de cuota de pantalla y 75.000 espectadores.

El estreno de La Séptima, con incidencias técnicas

Más allá de las audiencias, el debut de La Séptima también ha estado marcado por algunos contratiempos técnicos. Durante las primeras horas de emisión, la señal se quedó en negro hasta dos veces, tanto en la televisión convencional como en las emisiones a través de YouTube y de la página web. Además, un técnico apareció accidentalmente delante de las cámaras durante la entrevista de Gabriel Rufián con Sarah Santaolalla. El equipo reaccionó con humor a la anécdota y llegó a compartir en las redes sociales lo que bautizaron como su «primer calvo en directo».

A pesar de estos incidentes, Javier Ruiz encabezó el estreno con un discurso en el que reivindicó los valores del nuevo proyecto: la honestidad, el periodismo y la apuesta por el directo. Su petición a los espectadores también marcó las intenciones de la cadena: «No nos dejéis convertirnos en aquello que hemos venido a combatir y a cambiar».

6 de noviembre, un día después del inicio de nuestras emisiones: aquí están nuestros primeros datos de audiencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Lo daremos todo para mejorar cada día. LA SÉPTIMA YA ESTÁ AQUÍ. Nos vemos, en directo, a las 12:00. https://t.co/x9zxEbzdgd — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 6, 2026

Hemos hecho nuestro primer calvo en directo https://t.co/qEw6gX1t9Y — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026

¿Qué dicen los telespectadores del estreno de La Séptima?

Las redes sociales se han llenado de comentarios a favor y en contra del debut de esta nueva televisión. En X (el antiguo Twitter) se ha generado un auténtico debate con fanáticos que han aplaudido la idea, la calidad y los contenidos de este canal progresista contra quienes creen que es «indignante» que favorezcan la imagen del PSOE «sin disimular». Entre los defensores, quienes destacan que el ritmo de los programas y los grafismos en su primer día parecen «infinitamente más rodados» que los de Telecinco después de tantos años en emisión.

Javier Ruiz es quien más elogios ha recibido, como ya era de esperar, un «referente» del periodismo español a quien celebran. Ahora bien, también Sarah Santaolalla ha gustado mucho en su estreno como presentadora: «No paro de llorar por este tipo de comentarios, gracias a todos», ha dicho ante mensajes que alaban su profesionalidad.

Para ser el primer día de la cadena, tanto el ritmo de los programas como los grafismos de #LaSéptima parecen infinitamente más rodados que los del último año de Telecinco. https://t.co/6rBcVxsduc — Álvaro Lario (@AlvaroLario) November 5, 2026

Javier Ruiz no solo es un gran presentador y comunicador, es todo un referente del mundo del periodismo en este país. Me alegro enormemente que lidere #LaSeptima y celebro su regreso a la pequeña pantalla. @Ruiz_Noticias https://t.co/yPU0xCTN4K — Berto Molina (@BertoMolina) November 5, 2026

@SarahPerezSanta @victorjuste No tenía dudas, pero como siempre has estado magnifica. Todo el día pasè pegada a la Septima 👏👏 — Maria Nieves G (@MNieves15) November 6, 2026

En cambio, también son muchísimos los comentarios críticos con La Séptima en su primer día de vida. ¿La acusación más repetida? Que claramente están «financiados» por el PSOE: «Hay que tener estómago para ver solo un minuto de La Séptima, lo mejorcito del país les dará audiencia«, «La misma manipulación. Nueva cadena, nueva manipulación. Veremos cómo evolucionan. De momento, horrible», «¿Qué se han fumado? Que de acuerdo que su línea editorial está clara, pero es demasiado«, «Lo mejor de La Séptima es que bloqueándola o borrándola te quitas de encima a la mayoría de vendehumos y vividores del cuento del gobierno» o «A ver si con suerte después del 29N este canal desaparece» son solo algunos ejemplos.

El PSOE financia al canal ese nuevo de la séptima, ¿No? — αιβερτ ¡MaKaLiaLF! (@AMakafly) November 6, 2026

Hay que tener estómago para ver un solo minuto del canal La Séptima, lo «mejorcito» del país le dará esa audiencia. — SoyIncorrecto (@IncorrectoSoy) November 6, 2026

Pones la Séptima y sacan encuestas que le dan al FA votos y escaños de otros partidos. La misma manipulación. Nueva cadena,nueva manipulación. Veremos cómo evolucionan. De momento, horrible. — ignaciosuso (@ignaciosuso) November 6, 2026

Oye esto que puta mierda es de verdad jajajajajaaj que coño se han fumado en #LaSeptima. Que vale que su línea editorial está clara, pero es demasiado https://t.co/DP7zMkyr9J — JavierV (@VJC34) November 5, 2026

Lo mejor de LaSéptima es que bloqueándola o borrándola te quitas la mayoría de vendehumos y vividores del cuento del gobierno, así de una y de un plumazo. #magic — Mateo Vargas (@MVAR02) November 6, 2026

@la_septima_tv A ver si con suerte después del 29N este canal desaparece — Javi (@Javiiiii5555) November 5, 2026

Un estreno que no ha dejado indiferente a nadie, eso queda claro. Habrá que ver cómo evoluciona la curva de audiencia y la respuesta de los telespectadores.