Candela Peña se hizo famosa hace unos años y, desde entonces, todo el mundo se ha acostumbrado a llamarla de esta manera. Lo que pocos sabían hasta ahora es que este no es su nombre real, sino que se trata de un nombre artístico que oculta cómo la llamaron sus padres realmente cuando nació. Ahora acabamos de saber que la actriz de Gavà se llama, en realidad, Maria Pilar. Así querían que se refirieran a ella, una decisión que ella dejó atrás hace mucho tiempo.

En una intervención en La Revuelta, la intérprete ha confesado qué pasó y cómo se le ocurrió que le iría bien cambiarse el nombre. Curiosamente, la idea detrás de Candela surgió de un libro. Toda la infancia la pasó en Gavà, donde dice que se reían de ella cuando decía que estaba estudiando la carrera teatral en Barcelona: “Me decían que Pilar Peña no funcionaba nada”. Nunca ha sabido si lo decían de verdad o solo para reírse de ella, pero la cuestión es que se quedó en su cabeza que no triunfaría como actriz si no se cambiaba el nombre.

¿Y cómo pasó de Maria Pilar a Candela? Ella misma ha explicado que, un día, estaban leyendo La casa de Bernarda Alba. Cuando llegaron a la frase “encendieron la candela”, uno de sus compañeros habría exclamado: “Anda, pues Candela Peña sí que suena bien”. Y, a partir de entonces, todos habrían comenzado a llamarla así… hasta ahora.

La actriz ha sacado a la luz un detalle desconocido de su vida | TVE

Esto ha explicado Candela Peña de su infancia en Gavà

Candela Peña, como decíamos, creció en Gavà donde vivía con un padre de Sevilla y una madre de Murcia. Ambos regentaban el Bar Frankfurt, dentro del cine del municipio, un primer contacto de la niña con el mundo de la interpretación que nunca se habrían imaginado que tendría tanto impacto en su vida profesional. Sus padres siempre le han apoyado en su sueño de ser actriz, aunque eran conscientes de que no sería fácil.

¿Cómo se llama realmente Candela Peña? | TVE

La catalana ha confesado, muchas veces, que ha llegado a tener problemas para llegar a fin de mes por culpa de la precariedad del mundo de la interpretación y la falta de estabilidad que hay. Muchos recordarán aún, de hecho, cuando pidió trabajo en la gala de los Goya del 2013: “Les pido trabajo porque no tengo ni un euro en la cuenta”. Ella es una de las que ha querido denunciar que, aunque tengas un palmarés buenísimo, puede ser que estés tres años sin recibir ninguna oferta de trabajo y, por lo tanto, ningún ingreso.