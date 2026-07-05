Candela Peña va fer-se famosa fa uns quants anys i, des de llavors, tothom s’ha acostumat a anomenar-la d’aquesta manera. El que pocs sabien fins ara és que aquest no és el seu nom real, sinó que es tracta d’un nom artístic que oculta com la van anomenar els seus pares realment quan va néixer. Ara acabem de saber que l’actriu de Gavà s’anomena, en realitat, Maria Pilar. Així volien que es referissin a ella, una decisió que ella va deixar enrere fa molt de temps.
En una intervenció a La Revuelta, la intèrpret ha confessat què va passar i com se li va ocórrer que li aniria bé canviar-se el nom. Curiosament, la idea darrere de Candela va sortir d’un llibre. Tota la infància la va passar a Gavà, on diu que es reien d’ella quan deia que estava estudiant la carrera teatral a Barcelona: “Em deien que Pilar Peña no funcionava gens”. Mai no ha sabut si ho deien de debò o només per riure’s d’ella, però la qüestió és que va quedar-se al seu cap que no triomfaria com a actriu si no es canviava el nom.
I com va passar de Maria Pilar a Candela? Ella mateixa ha explicat que, un dia, estaven llegint La casa de Bernarda Alba. Quan van arribar a la frase “van encendre la candela”, un dels seus companys hauria esclatat: “Anda, doncs Candela Peña sí que sona bé”. I, a partir de llavors, tots haurien començat a anomenar-la així… fins ara.
Això ha explicat Candela Peña de la seva infància a Gavà
Candela Peña, com dèiem, va créixer a Gavà on vivia amb un pare de Sevilla i una mare de Múrcia. Tots dos regentaven el Bar Frankfurt, a dins del cinema del municipi, una primera presa de contacte de la nena amb el món de la interpretació que mai no s’haurien imaginat que tindria tant d’impacte en la seva vida professional. Els seus pares sempre li han donat suport en el seu somni de ser actriu, encara que eren conscients que no seria fàcil.
La catalana ha confessat, moltes vegades, que ha arribat a tenir problemes per arribar a final de mes per culpa de la precarietat del món de la interpretació i la manca d’estabilitat que hi ha. Molts recordaran encara, de fet, quan va demanar feina a la gala dels Goya del 2013: “Els demano feina perquè no tinc ni un euro al compte”. Ella és una de les que ha volgut denunciar que, encara que tinguis un palmarès boníssim, pot ser que estiguis tres anys sense rebre cap oferta de feina i, per tant, cap ingrès.