Candela Peña denuncia haver rebut un tracte “humiliant” en una reunió

Candela Peña és una de les actrius catalanes més divertides i amb més projecció fora de les nostres fronteres. La de Gavà ha guanyat tres premis Goya, el que demostra que aquesta feina se li dona d’allò més bé. La seva ha estat una carrera meteòrica, la que té previst continuar allargant tot el temps que pugui. És per això que encadena un càsting rere un altre, el que no sempre és agradable. De fet, avui mateix ha publicat en el seu perfil d’Instagram un escrit amb el que denuncia la situació desagradable que ha viscut en una reunió de feina.

Els fets van succeir el passat 4 de març, però no ho havia volgut explicar fins ara. Farta, reconeix que mai no s’havia sentit tan maltractada en una reunió professional: “Vaig viure un dels pitjors tractes que he rebut mai en una reunió laboral a dins d’un despatx, on se’m va humiliar terriblement sense conèixer-me. Continuo esperant guions, disculpes o un gràcies per venir. Escric això avui perquè, a sobre, el director ha deixat de seguir-me i de la plataforma tampoc no en sé res”.

“On arribarem?”, es pregunta l’actriu catalana. I és que sembla que la van tractar molt malament només pel fet de demanar el text del projecte abans de signar el contracte: “Als actors se’ns pot posar en dubte amb proves i nosaltres no podem llegir què se’ns ofereix? Què serà el següent? I a les companyes que venen per darrere, quin tracte els oferiran?“, reflexiona visiblement preocupada.

Candela Peña denuncia el que ha viscut a la feina | Instagram

Una persona que la segueix a Instagram ha respost la seva publicació amb una reflexió que ha agradat molt a Candela Peña. Què deia? “Si et fan això a tu que ets una Deessa, imagina’t què passaran tots aquells que estan començant ara en la professió”. Aquest comentari donava ales a la intèrpret per justificar-se: “Per això ho explico, per mi i per totes les que venen darrere meu. Demano respecte i bon tracte, que no t’enxampin amb la matrícula canviada. Som el que som, no el que els altres fantasiegen o els interessa creure que som. Em van acusar sense conèixer-me de coses terribles, insisteixo… coses terribles”.

L’actriu justifica per què ho ha tret a la llum | Instagram

Candela Peña demana feina públicament

L’actriu va aprofitar l’entrega de premis dels Platino, en el que la van guardonar com la protagonista de la millor interpretació cinematogràfica, per demanar feina. En el seu discurs, va lamentar que la professió sigui una muntanya russa: “Hi ha moments que semblen bons i que no ho són i d’altres que semblen dolents però que tampoc no ho són. Per això vull dedicar aquest premi al meu representant, que s’ho ha de menjar tot. Et demano que em busquis feina, que no tinc ni un euro en el compte“. Aquesta no era la primera vegada que s’expressava en aquests termes, el que podria tornar a fer aviat.

De moment està contenta amb la col·laboració a La Resistencia, però de ben segur que continua lluitant per signar més contractes en diverses pel·lícules. La catalana és una de les més premiades, però no treballa tant com li agradaria i és per això que sempre demana que la premiïn menys i li ofereixin més projectes per poder guanyar diners i sobreviure.

Candela Peña, enfadada en una catifa vermella | Europa Press

La Candela Peña no ha donat més detalls sobre aquesta reunió terrible, però és probable que els mitjans de comunicació comencin a interrogar-la al respecte. En les seves mans queda donar més o menys detalls al respecte.