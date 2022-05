Natalia Sánchez revela per què no vol casar-se amb Marc Clotet

Natalia Sánchez i Marc Clotet surten junts des del 2014, una relació consolidada de la que presumeix en els seus perfils d’Instagram sempre que poden. Estan molt enamorats i no els fa vergonya demostrar-ho, tal com demostren les múltiples mostres d’estima i els missatges romàntics que es dediquen amb freqüència. L’actriu madrilenya i l’actor català, que actualment triomfa a TV3 com a membre del jurat d’Eufòria, són pares de dos fills de tres i dos anys. No s’han arribat a casa, el que dona ales a periodistes del cor per preguntar-los directament per què no han fet aquest pas.

S’ho plantegen? La icònica Teté de Los Serrano ho deixa clar en una entrevista davant del micròfon d’Europa Press: “Escollir el Marc com la meva parella i pare dels meus fills ha estat una elecció súper. Cada dia em demostra que vam fer molt bé en ajuntar-nos. El destí ens va ajuntar i per mi, ell ha estat el millor company de vida que em podia esperar. Ara mateix estem tan bé tal com estem que no pensem en boda. Tenir dos fills en comú ja és un compromís prou gran, així com tenir cases en comú i la nostra vida en comú. No ens fa falta casar-nos. Ara bé, no ho descarto de cara a un futur”.

Marc Clotet ha ensenyat català a Natalia Sánchez | Instagram

En Marc Clotet i la Natalia volen un tercer fill?

Com era d’esperar, també li han preguntat si volen un tercer fill: “De moment estem bé així. La maternitat ha estat molt intensa per mi i encara estic en plena onada, ja que encara li dono el pit als dos, tots dos porten bolquers encara… Són molt petits i ja necessiten molt de temps, realment no tindria temps per a un tercer fill. Ja actualment amb dos em costa dedicar-los el temps que es mereixen i el mateix amb la feina. Ara mateix necessito sortir del núvol aquest de la maternitat. Pensa que a les nits no dormo encara perquè el petit vol pit, l’altra vol anar a fer pipí…”.

Com són els seus fills? Ella mateixa ho explica: “Estan molt bé i tenen molt bona relació entre ells. La Lia és una nena molt especial, superintel·ligent i amb una memòria brutal. És divertida, irònica, t’explica acudits… Hem tingut molta sort amb ella. Físicament, tots dos són iguals a Marc. Ara bé, la gran té el meu caràcter en tot, en la part positiva i la negativa. Entre ells es porten poc temps, un any i escaig, el que ara crec que va ser una mica temerari. Em diuen que sóc valenta i en realitat és suïcida perquè ara m’adono de la feinada que genera tenir dos nens tan petits”.

“Ho vam decidir així perquè tots dos sabíem que volíem un altre fill i no volia esperar tres anys i tornar a aturar la meva vida completament. Vull ser mare al 200% i vull treballar al 200%. Sé que són dues coses difícils de combinar, així que he preferit tenir totes les maternitats seguides i estem contents. Ara bé, torno a dir que és molt complicat compaginar maternitat i feina”, reconeix.

Natalia Sánchez dona el pit als dos fills | Instagram

Natalia Sánchez, aplaudida per haver après català

Natalia Sánchez està preparant un projecte que prefereix mantenir en secret, el que compagina amb l’escriptura d’un llibre. A més a més, s’acaba d’estrenar Los herederos de la tierra en Netflix i El último primer día a l’Argentina. L’actriu no s’atura ni un moment, el que li encanta. Cal recordar que, aquestes darreres setmanes, s’havia parlat molt d’ella perquè va coincidir una entrevista en català en la que va demostrar que havia après la llengua de la parella en temps rècord.