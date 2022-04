Natalia Sánchez revela com ha aconseguit aprendre català tan ràpidament

Natalia Sánchez compta amb una trajectòria professional molt llarga, però per molts sempre serà la Teté de Los Serrano. La setmana passada, l’actriu madrilenya va ser notícia per parlar un català perfecte en una entrevista a TVE. Va deixar tothom bocabadat amb una pronunciació i una dicció perfectes, quan va començar a estudiar la llengua fa només tres anys. Aquest matí ha parlat amb Jordi Basté a El món a RAC1 i ha tornat a meravellar les seves ganes de continuar millorant un català que sembla nadiu. Ha estat aquí on ha tret a la llum quin ha estat el mètode que ha fet servir per aprendre tan bé el català: casar-se amb un barceloní.

L’intèrpret surt el també actor Marc Clotet, amb qui és mare de dos fills. Viuen a Barcelona des de fa molt de temps, però no va ser fins fa tres anys que ella li va demanar que l’ensenyés a parlar català: “Li vaig demanar ajuda per parlar català, així que vam començar a parlar català entre nosaltres per poder practicar. Li vaig dir que volia aprendre a parlar com ell perquè el volia entendre millor i aquella era la millor manera per aprendre. Però sí, va ser ell. Ell és el culpable de tot i el millor professor. No paro d’aprendre coses cada dia, sempre em corregeix”.

El Marc Clotet està triomfant actualment a TV3 gràcies al seu paper de jurat a Eufòria, el concurs musical que està fent rècord d’audiència setmana rere setmana. En cas que canviï la tendència, sembla que també podria arribar a tenir feina com a professor de català.

El següent objectiu de la Natalia, ara que domina bastant la llengua, és aconseguir que li ofereixin algun paper en català: “M’encantaria… Res em faria més il·lusió que poder actuar en català. Faig una crida des d’aquí a les productores de Catalunya. Em faria il·lusió perquè vivim aquí, perquè és una llengua que he après de gran i que la sento com a meva”.

El presentador l’ha acomiadat entre aplaudiments i floretes, tot destacant que és un orgull veure famoses madrilenyes esforçant-se per aprendre el català: “Natalia, voreges la perfecció. És d’admirar que en tres anys hagis volgut aprendre català i ho hagis fet. Tot aquell que vulgui aprendre català sense professor ho pot fer, tot és una qüestió de voluntat”.