L’actriu madrilenya Natalia Sánchez sorprèn amb un català perfecte a TVE

Natalia Sánchez és una de les actrius més famoses a la televisió espanyola, sobretot des que es donés a conèixer mediàticament en el paper de la Teté a Los Serrano. L’actriu madrilenya també és molt famosa a casa nostra, encara que aquí és pel seu matrimoni amb l’actor català Marc Clotet. Junts formen una de les parelles més estimades del star-system, juntament amb els seus dos fills. Els perfils d’Instagram de tots dos van plens de fotografies romàntiques i dedicatòries ben tendres, el que enamora als seguidors que acumulen.

Marc Clotet i Natalia Sánchez, junts al jardí de casa | Instagram

Avui ella és notícia per una altra cosa, per això. Aquest dimarts, Natalia apareixia com a convidada en el programa de RTVE Punts de vista. L’objectiu era promocionar la seva nova sèrie a Netflix, anomenada Los herederos de la tierra. La sorpresa arribava quan la madrilenya responia totes les preguntes en un català perfecte. La presentadora no ocultava la seva admiració i aplaudia públicament l’aprenentatge que ha fet: “Hem de dir que el teu català és impressionant”. La Natalia, molt contenta, agraïa que se n’hagués adonat: “Aquesta és la meva primera entrevista a televisió en català i estic súper súper emocionada. Gràcies per deixar-me practicar“, deia amb una dicció i un accent perfectes.

L’actriu surt amb el Marc Clotet des del 2014, quan es van conèixer en una obra de teatre. Ràpidament van traslladar-se a viure junts a Barcelona, on tenen la casa i on viuen amb els seus fills de tres i un any respectivament. S’ha mostrat com si el parlés de tota la vida, el que demostra la feinada que ha hagut de fer segurament des que comencés a viure a Catalunya amb l’actor.

Natalia Sánchez ha guanyat encara més punts entre els seus seguidors catalans, els que han aplaudit que hagi après la llengua i que s’hagi esforçat tant fins a parlar-la amb naturalitat i cap mena de problema ni dificultat.