Així és la casa de Marc Clotet i Natalia Sánchez, clàssica i en un bosc

Marc Clotet i Natalia Sánchez formen una de les parelles més tendres i estimades entre els famosos catalans. Pocs són més romàntics que ells, que no dubten en alabar-se a través dels seus perfils d’Instagram. L’actor de Física o Química i l’actriu de Los Serrano tenen dos fills en comú, dels que presumeixen a la xarxa sempre que poden. Es mostren molt transparent amb els seguidors, als qui també mostren parts de la casa en la que viuen a Barcelona. De tant en tant, comparteixen alguna instantània que permet que vegin com la tenen decorada. No se sap exactament a quina zona de la capital catalana viuen, però queda clar que estan envoltats de natura.

La casa de Natalia Sánchez i Marc Clotet es troba en plena natura | Instagram

Com dèiem, també ensenyen l’interior de la casa que comparteixen. Es tracta d’una casa amb molta llum, amb espais oberts i envoltada de natura. El dormitori principal té les parets en blanc, com la resta de la casa. Destaquen les contrafinestres en color verd, de fusta i estil clàssic. Tenen el llit amb els llençols en blanc a joc amb la tauleta de nit, els que contrasten per la catifa en color marró que ocupa tota l’habitació.

Així és el dormitori principal de la parella | Instagram

Del lavabo també han publicat un parell d’instantànies. Aquí el blanc cedeix protagonisme a la fusta de to marró fosc, ja que una de les parets està tota coberta amb un panell així. A sobre de la pica compten amb un gran mirall, així com uns llums potents. A l’altra banda, gaudeixen d’una banyera rodona de grans dimensions, genial per a un bany relaxant.

La família comparteix lavabo | Instagram

La parella també ha mostrat com és la cuina en diverses ocasions. Es tracta d’una cuina americana, connectada amb el menjador. Amb electrodomèstics moderns, destaca una gran finestra amb vistes del bosc que els envolta. Al centre, una illa bastant gran, així com la taula central en la que tenen les cadires en blanc.

La parella publica fotografies de la cuina de tant en tant | Instagram

Finalment, tampoc no tenen problema en mostrar com és el menjador. Es troba en la mateixa sala que la cuina, com dèiem, un espai gran en el que compten amb un sofà en color beix que acostuma a estar ple de joguines, com reconeix l’actor català en aquesta fotografia. Just davant tenen un escriptori, en el que l’hem vist treballar més d’una vegada. Les parets continuen sent blanques, mentre que els mobles adquireixen el to característic de la fusta i el terra incorpora parquet.

Marc Clotet també ha mostrat com és el menjador quan no està recollit | Instagram

La parella fuig de les modernitats i de la decoració recarregada. Tal com mostren les publicacions que fan a Instagram, prefereixen una casa clàssica i amb elements més aviat antics. L’entorn és immillorable, per això, el que han premiat a tenir una gran casa amb escultures caríssimes i quadres abstractes.