Natalia Sánchez: “És un orgull que creguin que sóc catalana”

S’ha parlat molt de l’actriu Natalia Sánchez aquests darrers dies, especialment des que concedís una entrevista a TVE en la que va parlar un català perfecte. La icònica Tete de Los Serrano és madrilenya, però el també actor Marc Clotet li va ensenyar català quan van començar a sortir junts i ara pot presumir de bon accent i bona dicció. La seva participació va arribar en plena promoció de Los herederos de la tierra, la sèrie en la que treballa actualment. I ara ha donat encara més detalls en una entrevista a El Español, en la que demostra que és humil i que no s’esperava que cridés tant l’atenció que parlés la llengua.

Natalia Sánchez presumeix de parlar català

“També parlo anglès, però no se n’ha parlat tant! El meu noi, el Marc, parla català i a mi em venia de gust aprendre’l. Va sorgir una oportunitat a Barcelona d’interpretar Mucho Ruido y Pocas Nueces en català. Li vaig dir que volia preparar-me per fer-ho i vaig començar a aprendre català. No em van agafar per al paper, però em va entrar la curiositat, l’he estudiat i ara el parlo”, ha explicat en aquesta última entrevista.

L’entrevistador ha destacat que ara “sembla catalana“, una mena de dard que ella fa que reaccioni: “A Marc li va fer molta il·lusió que l’aprengués, és clar. Amb ell parlo en català perquè així puc practicar i potser per això em sembla molt romàntic, és un idioma que em resulta d’allò més dolç i amb moltes paraules antiquíssimes. Tinc facilitat per als idiomes, bona oïda musical i ara en qualsevol lloc es pensen que sóc de Catalunya, no hi ha floretes millors“.

Així és la casa de Marc Clotet i Natalia a Barcelona

Natalia Sánchez i Marc Clotet viuen a Barcelona, en una zona muntanyosa enmig del bosc. En els seus perfils d’Instagram publiquen fotografies que mostren que és un espai obert amb molta llum i envoltada de natura, amb les parets en blanc, contrafinestres en verd, tots els mobles de fusta i en estil clàssic. Al lavabo compten amb una paret tota recoberta de plafons de fusta, amb un gran mirall i una banyera rodona de grans dimensions. Pel que fa a la cuina, van escollir-ne una d’estil americà perquè estigués connectada amb el menjador. Compten amb electrodomèstics moderns i una finestra molt gran a través de la que poden veure el bosc que els envolta.

Així és la casa de Marc Clotet i Natalia | Instagram

Marc Clotet està triomfant a TV3 gràcies a Eufòria, el programa musical de TV3. Allà forma part del jurat, una feina que té encantats tots els seus seguidors. La compagina amb el rodatge d’una sèrie a l’Argentina, un període de feina intens del que també gaudeix la seva parella. Tots dos reconeixen que han de fer malabars per intentar compaginar la feina i la cura dels nens, una conciliació difícil que sempre costa i encara més quan tots dos tenen una carrera tan exitosa com l’altre.